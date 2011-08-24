BDP'li Altan Tan’a 23 yıl 6 ay hapis istemi

T24 - BDP'li Altan Tan hakkında seçim öncesinde katıldığı bazı mitingler nedeniyle 23.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Tan'ın Öcalan lehine atılan sloganlar için uyarıda bulunmayarak suça iştirak ettiği savunuldu.







Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, BDP Diyarbakır milletvekili Altan Tan’ın 23 Nisan’da Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde güvenlik güçleriyle girdiği çatışmada öldürülen teröristin cenaze törenine katıldığı ve Öcalan lehine slogan atan grup ile beraber yürüdüğü belirtildi.



Tan'ın 16 Mayıs tarihinde ise terör örgütünün ilan ettiği sözde 3 günlük yas kapsamında yapılan yürüyüş ve basın açıklamasına katılarak, öldürülen örgüt mensupları için saygı duruşunda bulunup, örgütün propagandasını yaptığı kaydedildi.



Tan'ın ayrıca milletvekili genel seçimleri öncesinde Diyarbakır İstasyon meydanında miting organize ettiği, etkinlikte terör örgütü ve Öcalan lehine sloganların atıldığı bildirildi.



Altan Tan'ın bunların önlenmesi amacıyla herhangi bir yasal uyarıda bulunmadığı belirtilen iddianamede, Tan’ın işlenen suça iştirak ettiği ifade edildi.



İddianamede, Altan Tan hakkında söz konusu 3 olayla ilgili olarak 2 kez ''terör örgütünün propagandasını yapmak'', 2 kez 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet etmek ve ''örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek'' suçlarından toplam 23 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi.



Tan'ın yargılanmasına önümüzdeki günlerde 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.





