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BDP'li Altan Tan: İktidar MHP bile olsa, Kürdistan'la ilişkiyi sürdürür

BDP'li Altan Tan, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin bile Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi ile ilişkiyi koparamayacağını söyledi

16 Ocak 2014 15:09

BDP Diyarbakır Milletvekili Altan Tan, "iktidara MHP bile gelse, Kürdistan ile ilişkilerin sürdürüleceğini" söyledi.

Meclis'te basın toplantısı düzenleyen BDP'li Altan Tan, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi ile yapılan doğal gaz ve petrol ticaretinin Türkiye için vazgeçilemez olduğunu belirtti. AKP Hükümeti'nin, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi ile yaptığı gaz ve petrol ticareti anlaşmasının olağan olduğunun altını çizen Tan, "Türkiye'de, Kürdistan'la dış ticaret hacmine sırtını dönebilecek bir babayiğit yok" ifadesini kullandı.

Altan Tan'ın sözleri şöyle:

"Bu iktidarın yerine Devlet Bahçeli bile gelse Kürdistan'ın günlük 2 milyon variline ve bütün Türkiye'nin ihtiyacını sağlayacak doğalgaz kaynaklarına, yıllık 12 milyar dolar olan ve önümüzdeki birkaç yıl içerisinde 25 milyar dolara çıkacak Kürdistan'la dış ticaret hacmine sırtını dönebilecek bir babayiğit yok Türkiye'de. Sırtını dönen ülkeyi böler.

Fırsat bulursanız Sayın Bahçeli'ye de sorun. Bakalım deklare edebilecek mi? ‘Ben Kürdistan'ın 2 milyon varil petrolünü de istemiyorum, gazını da istemiyorum. 25 milyar dolar ithalat da yapmayacağım', bunu diyebilecek bir babayiğit yok Türkiye'de.

Onun için Kürtler de, Türkler de rahat olsun. Korkularla ve endişelerle bu yanlışlıklara 'evet' diyemeyiz. Kapalı kapılar arkasındaki oyalamalarla vakit geçiremeyiz. Önümüzde düz, açık ve net yol var. Halka güvenelim. Kürt siyaseti, önce bütün Kürt halkının desteğini alacak ve parlamentodan en alt birime kadar kendi temsillerini sağlayacak. Türkiye'nin bütün demokrasileriyle işbirliği yapacak. Çare yoksa ben bütün belediye başkan adaylarını dar bir kadrodan geçireyim"


Kaçak elektrik


Tan, 'Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin bölgesindeki 5 ilde kayıtdışı elektrik kullananların belirlenmesi için yaptığı operasyonda BDP'li belediyelerin de elektriğinin kesileceği iddialarına ilişkin, "Şu anda kaçak elektrik meselesi Türkiye'nin bir vakası. Bu ne kadar zamanda, nasıl halledilebilir, bunun yolu bir anda bütün elektriği kesmek, herkesi hapishaneye mi tıkmak mıdır? Bu ayrı bir hükümet politikası olmaktadır. Böyle zecri tedbirlerle bu işin çözüleceğine inanmıyorum" ifadesini kullandı.

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