Altan Tan: Diyarbakır ve Bingöllü gençler Suriye'ye çatışmaya götürülüyor

BDP Diyarbakır Milletvekili Altan Tan, düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin Suriye politikasıyla ilgili ciddi endişeler olduğunu belirterek, uzun süreden beri değişik ülkelerden gelen çete ve silahlı güçlerin Ceylanpınar üzerinden Suriye'nin Serekaniye ve Rasülayn kasabasına geçtikleri ve orada eylemlere karıştıklarını söyledi.

Diyarbakır'ın Hani ilçesinden 9-10 gencin bu çatışmalara götürüldüğü bilgisini aldıklarını kaydeden Tan, bunlardan 4-5'inin hafta içinde izinli olarak Hani'ye döndükleri, Suriye'de öldürülen birinin cenazesinin getirildiği, Bingöl'den 60'a yakın gencin de götürüldüğüne dair söylentiler olduğunu anlattı.

Ailelerin ciddi şikayetleri olduğunu ifade eden Tan, şunları söyledi.

"Giden gençlerin kimliğini gizli tutuyor ve sahte kimlikle gittiği söyleniyor. Hükümete çağrıda bulunuyoruz; böyle bir şey söz konusu mudur, değil midir? Bu olayların aslı nedir? Özellikle de Zazaca konuşan gençler üzerine ciddi bir çalışma söz konusudur. Bu gençler dini inançlarından, kısmen de kendilerine tanınan maddi imkanlarından dolayı bir şekilde devşirilip götürülmektedir. Hükümet bu konuda da sessizliğini sürdürmektedir. Hani'deki bir gencin ölümü ve Bingöl'de 5 gencin orada hayatını kaybettiği noktasında ailelerine ulaşan bilgiler, bu söylentileri ayyuka çıkarmış durumdadır. Doğrudur, yanlıştır, azdır, çoktur, ne kadar varsa bilgi verilmeli. Konunun ciddi şekilde tartışılmasını ve konuşulmasını istiyoruz. Gençlerimizin bir macera peşinde, dini inançları istismar edilerek hayatlarını kaybetmelerini istemiyoruz. Hükümet'e, Başbakan'a, İçişleri Bakanı ve bakanlara çağrımız, gelin bu konuyu, verdiğimiz araştırma önergesine olumlu oy vererek tartışalım, açıklığa kavuşturalım."

Tan, kendisine yönlendirilen bir soru üzerine, İmralı'ya gidecek üçüncü heyet ile ilgili şu ana kadar bilgileri olmadığını belirtti.

Öcalan'ın 21 Mart'ta görüntülü ve sesli mesaj yayınlayacağına ilişkin bilgi olup olmadığı sorusuna karşılık Tan, "İnanın biz de sizlerden duyuyoruz. Birçok mevzu hakkında bir bilgimiz yok. Zaten böyle bir şey yalanlandı. Bunun ötesinde de bizim bilgimiz yok" karşılığını verdi.

İmralı tutanaklarının sızmasıyla ilgili soruya karşı Tan, gerekli değerlendirmelerin yapıldığını belirterek, "Türkiye'de tabiri caizse bir kanatlar operasyonu yaşanıyor. Bu işin çözümünü isteyenler var, istemeyenler var. İstemeyenler ellerinden gelen her türlü engellemeye başvuruyorlar"dedi.

"AK Parti, Anayasanın ilk üç maddesinin değiştirilmesini istiyor.BDP de istiyor mu?"sorusuna, "anayasanın değiştirilmesi söz konusu değil yeni bir anayasa yapılıyor" yanıtını verdi.