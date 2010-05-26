BDP'li Akın Birdal vicdani ret istedi

T24- BDP Diyarbakır milletvekili Akın Birdal, "zorunlu askerlik görevini reddetme" hakkının tanınmasını istedi.



Ntv'de yer alan habere göre, BDP Diyarbakır milletvekili Akın Birdal 'vicdani ret' olarak bilinen askerliği reddetme hakkını tanımayan üç ülkeden birisinin Türkiye olduğunu söyledi.



Zorunlu askerliği reddetmenin birçok meşru nedeni bulunduğunu savunan Birdal, 'vicdani ret' hakkını Avrupa Birliği'nin önşartı olarak gösterdi.



BDP'li Birdal son dönemlerde askerlik yaparken intihar eden gençlerin durumunun da 'vicdani ret' gerekçesi olduğunu öne sürdü.



Almanya, Danimarka, İtalya, Norveç, İsveç, Finlandiya ve Portekiz gibi ülkelerde askerlik mecburi.



Almanya'da vicdani retçiler isterlerse sivil görevlerde bulunabiliyor. Danimarka'da da 'vicdani ret' uygulaması var. İtalya, Norveç, İsveç ve Finlandiya'da ise vicdani retçiler daha sonra kamu görevinde bulunamıyor.



Avrupa'da askerliğin mecburi olduğu ve 'vicdani ret' uygulamasının bulunmadığı tek Avrupa ülkesiyse İsviçre.