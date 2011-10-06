BDP’li Akat: Allah kahretsin, kesin şu suyu

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Türk: Tutuklama soykırıma dönüştü

Aralarında DTK Genel Başkanı Ahmet Türk ve yardımcısı Aysel Tuğluk, BDP milletvekileri Altan Tan, Ayla Akat Ata, Nursel Aydoğan ve Emine Ayna’nın bulunduğu 500 kişilik grup, PKK’nın şehir yapılanması olduğu öne sürülen KCK’ya yönelik operasyonları protesto etmek için BDP Diyarbakır il binası önünde toplandı. Yürüyüş yapmak isteyen gruba polis izin vermedi.BDP milletvekillerinin polis yaptığı görüşmeler esnasında yüzlerini bez parçalarıyla kapatan bir grup polise taş atmaya başladı. Bunun üzerine güvenlik güçleri kalabalığa tazyikli su ile müdahale etti.BDP Batman milletvekili Ayla Akat Ata su sıkan panzerin önüne geçerek "Allah kahretsin, kesin şu suyu" diye bağırdı. Islanan Ayla Akat Ata’yı partililer sakinleştirdi.Burada bir konuşma yapan Ahmet Türk, şunları söyledi: "Bugüne geldiğimiz noktada bu tutuklama bir siyasi soykırıma dönüştürüldü. Bu, demokratik siyasete karşı direnen, özgürlük isteyen halka karşı yapılan bir operasyondur. Bu, Kürtlerin tasfiye edilmesidir. 'Mücadelenin yeri demokratik siyasettir' diyenler, utansın. Artık bu siyaset iflas etmiştir.Abdullah Öcalan’a yönelik tecrit politikalarını güçlü şekilde karşı çıkacağız. Cumartesi günü müzakerelerin devam etmesi için sayın Öcalan’ın barış için rol oynaması için İmralı’ya yürüyeceğiz.Bugünkü politika sindirmeye yönelik politikadır. Bütün halkımıza sesleniyorum bu kadar bedel, acı ve göz yaşından sonra boyun mu eğeceğiz, asla eğmemeliyiz. Bu kirli politikaları açığa çıkaracağız."