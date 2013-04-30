T24 LogoT24 Logo
Gündem

BDP'li Adil 'Kurt' tamamen 'Zozani' oluyor

BDP Hakkari Milletvekili Adil ‘Kurt’, milletvekili kimliğinin ‘Zozani’ soyadıyla değiştirilmesi için TBMM’de başvuru yaptı

30 Nisan 2013 17:58

HÜLYA KARABAĞLI / Ankara

BDP Hakkari Milletvekili Adil ‘Kurt’, milletvekili kimliğinin ‘Zozani’ soyadıyla değiştirilmesi için TBMM’de başvuru yaptı. 

Özlük Hakları, Kanun ve Kararlar Dairesi’ne yazılı başvuruda bulunan BDP’li vekil, tüm işlemlerinin mahkeme kararıyla aldığı yeni soyadına göre düzenlenmesini istedi.

TBMM’nin ilgili birimleri, BDP’li vekille tüm işlemleri sil baştan yapacak. 

Zozani soyadına göre, emekli sandığından kimliğine kadar yelpazede soyadı değişikliğine gidilecek.

TBMM Genel Kurulu’nda kürsü konuşmasından, soru önergelerine, araç plakası bile yeniden düzenlenecek.

Adil Zozani, T24’e, tüm ailenin soyadının ‘Zozani’ olmasından memnun olduğunu söyledi. 

BDP Hakkâri Milletvekili Adil ‘Kurt’, Aralık 2011 yılında başvurduğu mahkemeden bir süre önce ‘Zozani’ soyadını aldı.

Kurt, dava dilekçesinde nüfus kütüğünde soy isminin “Kurt” olduğunu ancak çevresinin kendisini “Zozani” soyadıyla bildiğini; soyadının hem Türkiye’de hem de yaşadığı bölgede yoğun olarak kullanıldığını söylemişti.

ETİKETLER

adil kurtbdpkimliktbmmmeclis

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Reuters, öldürülen komutan Süleymani'nin Irak'taki 'gizli toplantı'sını yazdı...

Metropoll Araştırma: Erdoğan'a görev onayı verenlerin sayısı düştü...

Marmaray'daki grafitilerin temizlenmesi için 55 bin lira harcanacak...

ABD, Kasım Süleymani'yi öldürme kararını nasıl aldı; Bloomberg suikastin arka...

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24