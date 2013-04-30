BDP'li Adil 'Kurt' tamamen 'Zozani' oluyor

HÜLYA KARABAĞLI / Ankara

BDP Hakkari Milletvekili Adil ‘Kurt’, milletvekili kimliğinin ‘Zozani’ soyadıyla değiştirilmesi için TBMM’de başvuru yaptı.

Özlük Hakları, Kanun ve Kararlar Dairesi’ne yazılı başvuruda bulunan BDP’li vekil, tüm işlemlerinin mahkeme kararıyla aldığı yeni soyadına göre düzenlenmesini istedi.

TBMM’nin ilgili birimleri, BDP’li vekille tüm işlemleri sil baştan yapacak.

Zozani soyadına göre, emekli sandığından kimliğine kadar yelpazede soyadı değişikliğine gidilecek.

TBMM Genel Kurulu’nda kürsü konuşmasından, soru önergelerine, araç plakası bile yeniden düzenlenecek.

Adil Zozani, T24’e, tüm ailenin soyadının ‘Zozani’ olmasından memnun olduğunu söyledi.

BDP Hakkâri Milletvekili Adil ‘Kurt’, Aralık 2011 yılında başvurduğu mahkemeden bir süre önce ‘Zozani’ soyadını aldı.

Kurt, dava dilekçesinde nüfus kütüğünde soy isminin “Kurt” olduğunu ancak çevresinin kendisini “Zozani” soyadıyla bildiğini; soyadının hem Türkiye’de hem de yaşadığı bölgede yoğun olarak kullanıldığını söylemişti.