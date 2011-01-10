-BDP'Lİ 5 KİŞİDEN 4'Ü TUTUKLANDI SİİRT (A.A) - 10.01.2011 - Siirt'te terör örgütünün propagandasını yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan BDP'li 5 kişiden 4'ü tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, geçen hafta Eruh İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan yol kontrolü çalışmalarında yakalanan yabancı uyruklu bir teröristin ifadesi doğrultusunda, Siirt merkez ile Eruh ilçesinde gözaltına alınan ve aralarında BDP Eruh İlçe Başkanı A.T'nin de bulunduğu 5 kişi jandarmadaki sorgularının ardından ''terör örgütü propagandası ve terör örgütüne yardım etmek'' iddiasıyla Eruh Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. İfadelerinin ardından tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye çıkarılan A.T, F.A, H.S. ve M.D. tutuklandı. Diğer zanlı M.Y. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.