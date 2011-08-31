BDP'den Yeni Şafak'a ambargo

T24 - Çatışmalı sürecin gölgesinde 4 Eylül Pazar günü yapılacak BDP 2. Büyük Olağan Kongresi, ilklere sahne olacak. Çukurca’da şehit edilen askerler haberinde, BDP’yi suçlayarak “Katil sizsiniz” manşeti atan Yeni Şafak gazetesine kongreyi izlemesi için “akreditasyon” verilmedi.
Başbakan’a da davetiye
Kongre’ye Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani, Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesud Barzani, yurtiçi ve yurtdışından çok sayıda siyasi parti yöneticisi, sivil toplum temsilcisi ile Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da davetiye gitti.