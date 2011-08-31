BDP'den Yeni Şafak'a ambargo

T24

Başbakan’a da davetiye

Kongre’ye Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani, Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesud Barzani, yurtiçi ve yurtdışından çok sayıda siyasi parti yöneticisi, sivil toplum temsilcisi ile Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da davetiye gitti.