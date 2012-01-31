BDP'den W Q ve X için kanun teklifi



T24 - BDP Ağrı Milletvekili Halil Aksoy, “Şapka Kanunu” ile “Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki Hakkındaki Kanun”a muhalefet edilmesine yaptırım öngören Türk Ceza Kanunu’nun ilgili hükümlerinin kaldırılmasını içeren bir kanun teklifi hazırladı.



PKK'ya yakınlığıyla bilinen Fırat Haber Ajansı'nın haberine göre; BDP’li Halil Aksoy tarafından Meclis Başkanlığı’na sunulan kanun teklifinde Türk Ceza Kanunu’nun “Şapka Kanunu” ile “Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki Hakkındaki Kanun”a muhalefet edilmesine yaptırım öngören 222. maddesinin kaldırılması istendi. Teklifle “q, w ve x” harflerini kullanarak Kürtçe broşür hazırlayan yerel yönetimlere dava açılmaması gündeme getirildi.



Aksoy hazırladığı kanun teklifinde yerel yönetimlerin kültürel hakların desteklenmesi ve kültürel girişimler konusunda başta Kürtçe olmak üzere, Ermenice, Süryanice ve Arapça hazırladığı projeler hakkında soruşturma açıldığı belirtti. Aksoy, belediye başkanları ile çalışanların İçişleri Bakanlığı müfettişlerince ifadelerinin alındığı ve TCK 222’den haklarında dava açıldığına dikkat çekerek, söz konusu maddenin iptal edilmesini istedi.



Kanun teklifinin gerekçesinde “Bir kişinin anadilini bilme, anlama, işitme, kullanma ve muhafaza etme isteği onun doğal hak ve özgürlüğüdür. Kamu hizmetlerine ulaşmada sıkıntı yaşayan yurttaşlara kendi dillerinde hizmet götürülmesi hukukun evrensel ilkelerinin bir gereğidir” ifadeleri yer aldı.





