T24 LogoT24 Logo
Gündem

BDP'den Taksim'de olaylı gösteri

Taksim'de yaptıkları basın açıklamasının ardından polise ait 3 araç ile bir banka şubesi ve bir otele zarar veren BDP'li grup ile güvenlik kuvvetleri arasında kovalamaca yaşan

10 Eylül 2010 03:00

T24- Taksim Meydanı'nda toplanarak Güneydoğu Anadolu bölgesinde yaşanan bazı olaylara ilişkin basın açıklaması yapan BDP'li grup, dağılmaya geçtiği sırada taş ve sopalarla bir polis aracı ile sivil plakalı bir otomobile zarar verdi. Aynı grup, ayrıca bir banka şubesi ile bir otelin de camlarını taşladı, Bağcılar ile Taksim hattında çalışan bir özel halk otobüsüne de taş atarak zarar verdi.


Çevrede yoğun önlemler alan güvenlik kuvvetleri, gruba müdahale etti. Olaylar sırasında silah sesleri de duyuldu.


Güvenlik gerekçesiyle Tarlabaşı Bulvarı'nı araç trafiğine kapatan güvenlik kuvvetleri ile yasa dışı gösteri yapan grup arasındaki kovalamaca sürüyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24