BDP'den tacizle suçlanan Başkan Yardımcısı'na ihraç istemi

Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) Genel Merkezi, çocuk yaşta iki kız kardeşe aracında cinsel tacizde bulunmaktan gözaltına alınan Siirt Belediye Başkan Yardımcısı Abdullatif Ç. ile ilgili kararını açıkladı. Abdullatif Ç.'nin partiyle ilişiğinin kesildiğini bildiren BDP yönetimi, Belediye Meclisi üyeliğinden istifa etmesini, yargının da hemen tutuklama kararı vermesini istedi.

BDP Genel Merkezi’nden yapılan açıklamada, Abdullatif Ç.'nin kesin ihraç istemiyle Disiplin Kurulu’na gönderildiği belirtildi. Kurulun hızla karar vereceği vurgulanan açıklamada, diğer yandan “partiyle ilişiğinin de kesildiği” kaydedildi. Parti yetkilileri, bu açıklamadan önce Siirt’teki görevliler aracılığıyla bir ön inceleme yaparak, olayın gerçeklik boyutuyla ilgili bilgiler aldı. Abdullatif Ç.'nin partiyle bağı kalmadığından disiplin işleminin gelişmelerle ilgili bir araştırma niteliğinde olması bekleniyor.

'Derhal tutuklayın'

BDP’nin açıklamasında, partinin bugüne kadar cinsel istismar başta olmak üzere, kadın ve çocuklara yönelik her türlü hak ihlallerinin karşısında tavizsiz bir politika ve tutum sahibi olduğu belirtildi. Açıklamada şöyle denildi: “Çocuklara yönelik her türlü istismar, kimden gelirse gelsin asla kabul etmeyeceğimiz ve ilkesel duruş sergileyeceğimiz bir durumdur. Disiplin kurulumuz en hızlı şekilde, en etkin kararı verecektir. Bununla birlikte şahsın belediye meclis üyeliğinden istifa etmesini bekliyoruz.”

'Peşini bırakmayacağız'

“Ayrıca, bu vahim durum nedeniyle söz konusu kişinin partimizle hiçbir ilişkisi kalmadığını kamuoyuna duyuruyoruz. Gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan zanlı derhal tutuklanmalıdır. Yargı, bu vahim durumu ciddiyetle ve kız çocukları lehine ele almalı, onların haklarını koruyacak şekilde hareket etmelidir. Partimiz mağdur çocukların yanındadır. Her türlü sosyal, psikolojik ve hukuki desteği verecektir. Olayın peşini bırakmayacağımızı vurguluyoruz.”