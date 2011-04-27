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BDP'den polise 'taşkınlık yapmama' sözü

BDP Iğdır Milletvekili Pervin Buldan, AK Parti Iğdır il başkanlığı önüne siyah çelenk bıraktı...

27 Nisan 2011 03:00


T24 - BDP Iğdır Milletvekili Pervin Buldan, AK Parti Iğdır il başkanlığı önüne siyah çelenk bıraktı. Buldan, taşkınlık yapılmayacağına dair emniyet yetkililerini söz verirken, eyleme katılanlara polis megafonundan seslendi.

BDP polis ile barıştı

Kapan Soka’ktaki BDP il binası önünde saat 12.00’da toplanan grup, ’PKK, halktır halk burada’, ’AKP şaşırma bizi dağa taşırma’ sloganları atarak AKP İl Binasının buluduğu Zübeyde Hanım Bulvarı’na doğru yürüyüşe geçti. DHA'nın haberine göre, kalabalığın önünü kesen emniyet yetkilileri, milletvekili Pervin Buldan ile görüştü. Buldan’ın taşkınlık yapılmayacak sözünü vermesi üzerine polis grubun yürümesine izin verdi.

Milletvekili Pervin Buldan, Zübeyde Hanım Bulvarı’nda basın açıklaması yaparken kalabalığa sesini duyurmak için çevrede güvenlik önlemi alan polisin megafonunu kullandı. BDP’liler basın açıklaması ardından aynı cadde üzerindeki AKP İl Binası önüne üzerine ’Çözüm çadırımıza yapılan saldırıyı kınıyoruz’ yazılı siyah çelengi bıraktı. Kalabalık daha sonra BDP İl binası önüne giderek burada oturma eylemi yaptı. Protesto gösterisi nedeniyle Iğdır’da bazı iş yerleri kepenklerini kapattı.


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