BDP'den PKK ve hükümete: Savaşı durdurun

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HAKKARİ'DE SALDIRI: 26 ASKER ŞEHİT, 18 ASKER YARALI

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Asker Kuzey Irak sınırında sıcak takipte

Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) Hakkari’de 26 askerin şehit olduğu saldırıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.Açıklamada özetle şu ifadeler kullanıldı:“Bu ateş hepimizin yüreğini yaktı, ölümlere artık ‘yeter’ diyoruz. Acıların kelimelerle ifade edilemediği anları yaşıyoruz. Devlet ve hükümetlerin savaşta ısrar eden açıklamalarına ‘yeter’ diyoruz.Türkiye’nin ekmek, su ve hava kadar en acil ihtiyacı barıştır. Barıştan başka seçenek yoktur. Analarımız bu acıyı hak etmiyor. Barış süreci için hepimiz seferber olmalıyız.Hükümete de PKK’ya da bir saniye geç kalmadan savaşı durdurma çağrısı yapıyoruz.”Yeni anayasa çalışmalarını yürütecek olan uzlaşma komisyonu toplantısına katılan BDP Batman Milletvekili Ayla Akat Ata da ölümler nedeniyle üzüntü duyduklarını belirterek, "Her sabah güne ya siyasi bir operasyon ya da çatışmayla uyanıyoruz” dedi.BDP Milletvekili Ata, saldırıda şehit olan askerlere Allah’tan rahmet, ailelerine de başsağlığı diledi.Ata, "Siyasetin soruna çözüm bulması gereken bir dönemde askeri operasyonla çözüm arayışı da düşündürücü” diye konuştu.