T24 LogoT24 Logo
Gündem

BDP'den PKK ve hükümete: Savaşı durdurun

Hakkari’de 26 askerin şehit olduğu saldırıyla ilgili açıklama yapan BDP, ölümler nedeniyle üzüntü

19 Ekim 2011 03:00

T24 - Hakkari’de 26 askerin şehit olduğu saldırıyla ilgili açıklama yapan BDP, ölümler nedeniyle üzüntü duyduklarını bildirdi. Partiden yapılan açıklamada PKK ve hükümete çağrıda bulunularak, “Savaşı durdurun” denildi.

HAKKARİ'DE SALDIRI: 26 ASKER ŞEHİT, 18 ASKER YARALI

Cumhurbaşkanı Gül: İntikamı misliyle alınacak

Asker Kuzey Irak sınırında sıcak takipte

Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) Hakkari’de 26 askerin şehit olduğu saldırıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada özetle şu ifadeler kullanıldı:

“Bu ateş hepimizin yüreğini yaktı, ölümlere artık ‘yeter’ diyoruz. Acıların kelimelerle ifade edilemediği anları yaşıyoruz. Devlet ve hükümetlerin savaşta ısrar eden açıklamalarına ‘yeter’ diyoruz.

Türkiye’nin ekmek, su ve hava kadar en acil ihtiyacı barıştır. Barıştan başka seçenek yoktur. Analarımız bu acıyı hak etmiyor. Barış süreci için hepimiz seferber olmalıyız.

Hükümete de PKK’ya da bir saniye geç kalmadan savaşı durdurma çağrısı yapıyoruz.”

Yeni anayasa çalışmalarını yürütecek olan uzlaşma komisyonu toplantısına katılan BDP Batman Milletvekili Ayla Akat Ata da ölümler nedeniyle üzüntü duyduklarını belirterek, "Her sabah güne ya siyasi bir operasyon ya da çatışmayla uyanıyoruz” dedi.

BDP Milletvekili Ata, saldırıda şehit olan askerlere Allah’tan rahmet, ailelerine de başsağlığı diledi.

Ata, "Siyasetin soruna çözüm bulması gereken bir dönemde askeri operasyonla çözüm arayışı da düşündürücü” diye konuştu.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24