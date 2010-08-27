BDP'den Koşaner'e yanıt gecikmedi

T24 - BDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş, partisinin boykot tavrını tartışmaya açmayacaklarını söyleyerek, bu konuda herhangi bir fikir değişikliğinin bu saatten sonra mümkün olmadığını söyledi. Demirtaş, kesin karar için Erdoğan'ın Diyarbakır mitingini bekledikleri iddialarını ise kabul etmedi.



BDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş, TSK'daki devir teslim töreninde Org. Işık Koşaner'in isim vermeden "demokratik özerklik" taleplerinin kabul edilmesinin mümkün olmadığı yönündeki sözlerini eleştirdi. Demirtaş, askerin bu bakış açısının sorunlu olduğunu söyledi.



CNN Türk'te katıldığı canlı yayında BDP'nin boykot kararını değiştirip değiştirmeyeceği yönündeki sorulara da cevap veren Demirtaş, boykot kararını tartışmaya açmayacaklarını söyledi. Demirtaş'ın Erdoğan'ın Diyarbakır mitingini bekledikleri iddiasına ise şu sözlerle cevap verdi:



"Hükümetin bu talepleri karşılaması mümkün olmadığı gözüküyor. Kuşkusuz ki Başbakan Erdoğan'ın Diyarbakır'daki açıklamaları çok önemlidir; ancak biz boykot konusundaki kararlılığımızı sürdüreceğiz. Mitinglerimizde de bu vurgumuzu devam ettireceğiz."







