BDP'den kırmızı atkılı 15 Şubat mitingi!

BDP Diyarbakır İl Başkanlığı, Abdullan Öcalan’ın yakalanması yıldönümü olan 15 Şubat günü Diyarbakır’ın merkez Bağlar İlçesi 5 Nisan Mahallesi’nden başlayacak miting düzenleyecek. Bir hafta boyunca devam edecek olan toplantı ve meşaleli yürüyüşlerin ardından, 15 Şubat günü yapılacak mitinge katılanlar, direnişi simgelediği için kırmızı kazak ve atkı giyecek Bağlar 5 Nisan Mahallesi’nde toplanacak olan katılımcıların Koşuyolu Parkı’na yürüyeceği ve mitingin burada yapılacağı belirtildi.

BDP Diyarbakır İl Başkanı Zübeyde Zümrüt ve İl Başkan yardımcısı Mehmet Emin Yılmaz, etkinlikleri duyurmak için basın toplantısı düzenledi. Zümrüt, önceki yıllarda Öcalan’ın yakalanmasının yıldönümlerinde yas tutmayı temsil eden siyah elbiseler giydiklerini belirterek, bu sene direnişi simgeleyen kırmızı renk giyeceklerini söyledi.

Baharın gelişiyle birlikte Kürtler açısından tarihi günler olduğunu belirten Zümrüt, şöyle dedi:

"Bunlardan biri de kara gün ilan ettiği 15 Şubattır. Türkiye cephesinin de içinde bulunduğu uluslararası komployu Kürtler’in boşa çıkarttığını söyleyebiliriz. Sayın Öcalan’ın 14’üncü yılında İmralı’da sergilediği direniş ve bu komployu boşa çıkarması, Kürt halkının Öcalan’a sahip çıkması bir çok mücadelede görüldü. BDP’den bir heyetin Sayın Öcalan ile görüşmesi bizler açısından umut vericidir. Görüşmelere devam edilmesi gerekiyor. Bu görüşmeler devam ederken Kürt halkı 15 Şubat’tan doğum günü olan 4 Nisan’a kadar Sayın Öcalan’ın yol haritasını daha güçlendirmek için, Kürt sorununun çözümüne dönük elini güçlendirmek için direnişini sergileyecek. Sayın Öcalan özgürleşmeden bizler bu direnişe devam edeceğiz."