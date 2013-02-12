BDP'den Kadir İnanır'a teşekkür

BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, bugün partisinin grup toplantısında bu söyleşiye değinerek şunları söyledi;

"Karadeniz'in yetiştirmiş olduğu saygın sanatçılardan Kadir İnanır'ı son günlerde bu konudaki cesur açıklamalarından dolayı kutluyorum.

Diğer sanatçıların da bu sürece bu kadar cesur yaklaşarak, cesur bir tavır ortaya koyarak, destek sunmalarının önemli olduğunu buradan bir kez daha belirtmek istiyorum."

Türk Sinemasında Kadirizm ekolü oluşturacak kadar önemli yere sahip ünlü Jön, Kürt Sorunuyla ilgili soruları yanıtlarken yıllar önce çektiği yasaklı filme atıfta bulundu ve o filmdeki Apo karakterinin Abdullah Öcalan olduğunu söyledi.

Radikal Gazetesinden Ezgi Başaran'ın sorularını yanıtlayan Kadir İnanır, "Kürtlere ne zulüm yapıldı, onlar devlette de özel sektörde de yükseldiler" ifadesinin argüman bile denemeyecek kadar saçma olduğunu söylerek, "birilerinin devlet katında yer bulması yahut sanyi yapması bir halkın refah, hak, hukuk çerçevsinde yaşadığına dair kanıt oluşturmaz. Bölgedeki Kürtlerin hep sömürülen olduğunu kim inkar edebilir? Bu cümleyi argüman diye sunanların gözleri mi yoktu acaba. Oradaki insanların sadece dilleri ve kimlikleri değil, tarımı hayvancılığı da ellerinden alındı. Böylelikle büyük göç başladı. Geldikleri şehirlerde yattıkları odalarda ben insanım diyen kimse kalamaz yahu" dedi.