BDP'den Günay'a: Hakkari kalesi askerlerden arındırılsın





Hülya Karabağlı

T24/ANKARA - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 2012 yılı bütçe görüşmelerinde, BDP Hakkari Milletvekili Adil Kurt, doğudaki tarihi varlıkların, kaleler başta olmak üzere koruma altında olmadığını söyledi. Hükümetten Hakkari Kalesi'ni talep ettiklerini anlatan Kurt, “Kaleye asker yerleştirilmiş. Lütfen o kalenin turizme tahsis edilmesi için katkı sunun. Diyarbakır iç kale askerden arındırıldı. Hakkari Kalesi de boşaltılıp turizme kazandırılmalı. Kentin en stratejik noktasında bulunan kısmı sadece askerlerin bulunduğu bir alan olarak tutmak turizme faydalı değil” dedi. Kurt, “Ahmed-i Hani'yi yayınlayan bir bakanlık ‘Berivan’ filmini neden yasakladı. Neden festivallerden çıkarttı” diye sordu.



Ertuğrul Günay, Türkiye'nin son yıllarda hem kültür hem turizm alanında olumlu gelişmelerle karşı karşıya olduğunu söyledi. Türkiye'nin turist sayısı bakımından 2010 yılını 28 milyon ile kapattığını, 2011 yılının sonunda ise 30 milyonla kapatmayı hedeflediklerini söyleyen Günay’a göre, 2010 yılı turizm gelirinin TÜİK'in resmi rakamlarına göre 20 milyar doların üzerinde.





Günay, “Müze ve ören yerlerini dünya standartlarına getirdik. 2011 Ekim ayı itibariyle 189 müze, 141 türbe, 131 ören yeri ziyarete açık durumdadır. Bu yıl içinde 16 kadar yeni müzemizi yeniden elden geçiriyoruz.”

Atilla İlhan Kütüphanesi



Kütüphanecilik konusunda bir bölgenin önemli yazar ve eserlerini bir çatı altında bulunduran “Müze Edebiyat Kütüphaneleri” olmak üzere yeni bir kavram geliştirmeye çalıştıklarını anlatan Günay, ilk olarak Ankara Altındağ'da Mehmet Akif Ersoy Ankara Edebiyat Müze Kütüphanesi, son olarak da İstanbul'da Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Müze Kütüphanesini açtıklarını kaydetti. Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Müze Kütüphanesinin bir de Edebiyat Kıraathanesi olduğunu söyleyen Günay, “Yazarların, şairlerin ulaşabileceği bir mekan oldu. Şimdi İzmir'de de 'Atillla İlhan' ismiyle bir Edebiyat Müze Kütüphanesi yapmayı düşünüyoruz.”

