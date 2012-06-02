BDP'den Diyarbakır'a: Başbakan'ı dinlemeye gitmeyin

BDP Eşbaşkanı Demirtaş, ‘Kürt sorunu bitmiştir’ dedikten sonra Diyarbakır'a giden Başbakan Erdoğan’a "AKP ile neyi konuşacağız" diye sordu. Demirtaş ayrıca halka "Başbakan'ı dinlemeye gitmeyin" çağrısında bulundu.

Diyarbakır'da yapılan BDP 2. Yerel Yönetimler Konferansı’nda konuşan Demirtaş, Başbakan Erdoğan’ın Diyarbakır ziyaretini ve “BDP ile müzakere ederiz” sözlerini değerlendirdi.

Erdoğan’ın Diyarbakır'a geleceğini hatırlatan Demirtaş halka şöyle seslendi:

Protesto edin, dinlemeye gitmeyin, tepkinizi ortaya koyun. Sen hem benim halkımı katledeceksin, cenazelerine hakaret edeceksin, tehdit edeceksin, hem de gelip Diyarbakır meydanlarında bize sesleneceksin. Diyarbakır buna en iyi cevabı verebilmelidir.



‘AKP ile neyi konuşacağız’



“‘Kürt sorunu bitmiştir’ diyen AKP ile neyi konuşacağız?” diye soran Demirtaş, “‘BDP ile müzakere ederiz’ derken, bizlerle neyi konuşacaksın? Bizlerde ihale, rant şirket yoktur, o sizde var. Samimi olduğunu göstereceksin, ilk önce dilini değiştireceksin. Senin karşında çoluk çocuk yok. Ortadoğu’yu ayağa kaldıran bir halk hareketi var. Sana sunduğumuz önerilerle siyasetçilerimizi serbest bırakacaksın, her şeyden önce Sayın Abdullah Öcalan’ın Kürt halk önderi olduğunu kabul edeceksin. 11 aydır, bir adaya bir koster bile göndermiyorsunuz, bu kadar ciddiyetsizlik, bu kadar ahlak dışı, hukuk dışı bir yaklaşım olabilir mi? Çıkıp deyin, ‘biz tecrit, imha kararı aldık’ deyin, bu daha da dürüstçedir. Bu kadar ucuz politikalarla hareket etmeyin. Müzakere zeminini hazırlayın, hangi zaman müzakereden kaçtık. Bizim için ‘ne zaman başları sıkıştıysa geldiler’ diyor, ben bundan dolayı onları Allaha havale ediyorum” dedi.



‘Savaşa karşı isyan edin’



Asker ailelerine seslenen Demirtaş, “Vatan, millet Sakarya’ diye bir şey yoktur, bölünme sorunu yoktur, çocuklarınız bu vatan için ölmüyorlar, AKP için ölüyorlar, bu saltanatın sürdürülmesi için sizlerin çocuklarını savaşa gönderiyorlar. Bu savaşın bitmesini istiyorsanız, buna karşı sesinizi yükseltmelisiniz. Akan kanı hep birlikte durduralım” şeklinde konuştu. Roboski Katliamı ile ilgili hükümet cephesinden gelen açıklamalara dikkat çeken Demirtaş, “Roboski sadece 34 çocuk değil, bir halkın yüzyıldır nasıl muameleye tabi tutulduğunun en canlı örneğidir. Orada hepimiz katledildik, insanlık savaş uçaklarıyla bombalandı. AKP bu yüzden bu kadar saldırıyor ve bunu örtmeye çalışıyor. Suni gündemler yaratarak bu konuyu kapatacağınızı sanmayın” dedi.



‘AKP savaşmanın sözünü vermiş’



Ardından güncel gelişmeleri değerlendiren Demirtaş, Suriye’deki gelişmelere dikkat çekti. Demirtaş, “Uluslararası güçlerin pay kapma telaşı ve dengelerin değişmesinden dolayı böylesi bir süreç başlatıldı ve AKP’ye de ‘buna karşı geleceksin, öyle iktidarda kalacaksın’ denildi ve AKP bunu kabul ederek Suriye’ye cephe açtı” dedi.