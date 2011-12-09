BDP'den Cumhurbaşkanına tam destek



T24 - BDP Grup Başkanvekili Hasip Kaplan, Cumhurbaşkanı'ndan geri dönen Şike Yasası'na destek vermediklerini, altında imzalarının olmadığını belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanı'nın vetosu da bizim bu gerekçelerimizle örtüşmüştür" dedi.









BDP Grup Başkanvekili Hasip Kaplan, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında Şike Yasası’nı değerlendirdi. Üç partinin üzerinde uzlaştığı, BDP’nin karşı çıktığı Şike Yasası’nın jet hızıyla bugün Meclis Genel Kurulu gündemine getirildiğini ifade eden Kaplan, “Oysa bu yasanın Meclis Genel Kurulu’nda görüşülmesi için 48 saat beklemesi gerekirdi. Bu kural açıkça ihlal edilmiştir” dedi. Şike Yasası’nı desteklemediklerini ifade eden Kaplan, şöyle dedi:



ANKA'nın haberine göre; “Şunun bütün kamuoyu tarafından bir kez daha açık ve net bilinmesini istiyoruz. Biz bu yasaya destek vermiyoruz. Altında imzamız yok. Bizim bu konuda herhangi bir uzlaşmamız söz konusu değildir. Adımıza konuşanlar gerçeği saptırmaktadır. Biz bu şikeye asla alet olmadık, olmayacağız.”



“Sayın Cumhurbaşkanı’nın vetosu da bizim bu gerekçelerimizle örtüşmüştür” diyen Kaplan, şöyle dedi:



“Bugün üç partinin ortak önergesiyle Danışma Kurulu’na katıldık. Bütçe görüşmeleri kesintisiz biter, gelenek gereği araya başka yasalar maydanoz edilmez. Başka görüşmeler konulmaz. Üç parti bunu ihlal ettikleri için biz de BDP olarak bu ihlallerine karşı Meclis bütçe görüşmelerine Meclis tarihinde bir ilk olan HES’lerle ilgili araştırma önergesini koyduk.”





“Şike yasasaı adeta Başbakan'ın oylanmasına dönmüştür"



“Şike Yasası bu haliyle siyasette, Meclis’te şike dönemi başlatmıştır. Şikeci siyasette AKP-CHP-MHP birlikte hareket etmektedir” diyen Kaplan, şöyle devam etti:



“Şike Yasasında ortaya çıkan bir başka gerçek de şu olmuştur. Şike Yasası'nda ‘lider sultası’ damgasını vurmuştur. Dikkat edilirse AKP’nin içindeki muhalif sesler birden kesilmiştir. Muhalif düşünenler tırsmıştır, susmuştur. Meclis’in, milletvekilinin iradesinin özgür olmadığı lider kararı grup kararıyla ortaya çıkmıştır. Şike Yasası adeta Başbakan’ın oylanmasına dönmüştür. Hasta Başbakan’ın isteğine evet diyen adeta şikede duygu sömürüsü yapan bir yaklaşım gelişmiştir.”









