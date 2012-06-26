BDP'den 'askersiz fotoğraf' tepkisi

BDP Grup Başkanvekili Hasip Kaplan, Başbakanlık Konutunda dün gerçekleşen Suriye zirvesinde BDP ile yapılan görüşmenin fotoğraf karesinde Genelkurmay 2. Başkanı'nın yer almamasına ilişkin, "Türkiye'de milletin iradesine sadece saygısızlık değil aynı zamanda tahammülsüzlüğün de işaretidir. Başbakan bu ayıba neden olmuştur"

BDP Grup Başkanvekili Hasip Kaplan, Başbakanlık Konutunda dün gerçekleşen Suriye zirvesinde BDP ile yapılan görüşmenin fotoğraf karesinde Genelkurmay 2. Başkanı'nın yer almamasına ilişkin, "Türkiye'de milletin iradesine sadece saygısızlık değil aynı zamanda tahammülsüzlüğün de işaretidir. Başbakan bu ayıba neden olmuştur" dedi.

'Kürt avı başlatıldı'

BDP Grup Başkanvekili Hasip Kaplan, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında KESK Genel Başkanı Lami Özgen'in de aralarında bulunduğu 71 kişi hakkında operasyon başlatıldığını belirterek, "Şu an sendikal alanda ve üst yönetim olarak etnik bir operasyon, Kürt avı başlatılmıştır. Ruanda'da gibi, Ruanda'da etnik temizlik vardı. Burada etnik operasyon yapılıyor" dedi. Kaplan, şöyle dedi:

"Burada şunu sormak istiyoruz hükümete, Sayın Başbakan'ın cevaplamasını istiyoruz. Kürtlerin siyaset yapması yasak mı, suç mu? Kürtlerin emek meslek örgütlerinde, sendikal ve sivil toplum kuruluşlarında görev alması, yönetici olması suç mu, yasak mı? Yakında CHP'ye ve MHP'ye de operasyonu çünkü belediyelerde teftiş operasyonları sürüyor, onlara yönelik de bir operasyon düşünüyor musunuz?"

'Milli iradeye saygısızlığın yeni bir yaklaşım tarzıdır'

Bir basın mensubunun, "Suriye'de yaşanan krizin ardından hükümet bir yol haritası hazırlamaya çalışıyor, sınır ötesi operasyon tezkeresi gelirse sizin tavrınız ne olur?" sorusuna Kaplan, "Suriye ile ilgili tezkere olayı gündeme gelirse bunun karşısında olacağız. Biz Suriye ile sorunların savaşla değil barış, diplomasi ve binlerce yıl yaşanmışlığın hukuku dahilinde dostça çözümlenmesinden yanayız. Düşmanca politikalar Türkiye'ye kazandırmaz" dedi.

Başbakanlık Konutu'nda dün gerçekleşen Suriye zirvesinde BDP ile yapılan görüşmenin fotoğraf karesinde Genelkurmay 2. Başkanı'nın yer almamasına ilişkin soruya Kaplan, şu yanıtı verdi:

"Bu milli iradeye saygısızlığın yeni bir yaklaşım tarzıdır. 2007 yılında biz milletin iradesiyle seçilip Meclis'e geldiğimizde askerlerin boykotuyla karşılaşmıştık. Başbakan'ın memurları eski huylarındadır demeyeceğim çünkü bu sefer Başbakan'ın izniyle bu rollerini oynuyorlar. Galiba Başbakan'da öyle düşünüyor olmalı ki Anadolu Ajansı'nın resmi kurum çektiği karede fotoğrafta ve videoda orada 2. Genelkurmay Başkanı bulunmasına rağmen Hava Kuvvetleri Komutanı orada lazerle brifing vermesine rağmen bu fotoğraf karesinin çekilmemesi Türkiye'de milletin iradesine sadece saygısızlık değil aynı zamanda tahammülsüzlüğün de işaretidir. Başbakan bu ayıba neden olmuştur diye düşünüyoruz, Başbakan'ın böyle bir görüntüye bizzat izin vermemesi gerekirdi diye düşünüyorum."