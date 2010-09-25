BDP’den 10 gün süre

T24 - BDP ile AKP arasında önceki gün yapılan kritik görüşmede, BDP’liler, PKK’nin “eylemsizlik” kararının devam ettirilmesi için AKP’den “askeri ve siyasi operasyonların durdurulması”nın yanı sıra, seçimlerden önce “yüzde 10’luk seçim barajının düşürülmesi” talebini de iletti. Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek ve Adalet Bakanı Sadullah Ergin’in ise bu konudaki talepleri, gerekli yerlere iletmek için “not ettiği”, anayasa değişikliği konusunda ise diğer siyasi partilerle de görüşerek “uzlaşma zemini arayacağı” mesajı verdiği kaydedildi.



Görüşmeyi Cumhuriyet’e değerlendiren BDP Eşbaşkan Yardımcısı Nihat Oğraş, “ateşkes sürecinin devam etmesi” için yapılması gerekenleri hükümete ilettiklerini belirterek “Onlar da bunları not aldı. Bu notları yetkili kurullarda değerlendireceklerini söylediler. Ateşkes süresinin uzaması hükümetin bu konuda somut adımlar atmasına bağlı” dedi. Oğraş, “PKK ateşkesin 1 hafta uzatıldığını açıkladı. Biz de hükümetten 1 hafta-10 gün içinde somut adımlar atmasını bekliyoruz” dedi. Bu konudaki taleplerini “askeri ve siyasi operasyonların durdurulması, Hakkâri’deki mayın patlaması olayının aydınlatılması” olarak sıralayan Oğraş, AKP’denHakkâri’deki olayın aydınlatılması için bir “komisyon” ya da güvenlik ekiplerinden özel bir birim oluşturulmasını istediklerini kaydetti. Oğraş, ateşkesin uzaması için daha önce çağrı yaptıklarını ve bu yönde de çabalarını sürdürdüklerini belirterek “AKP’ye, ‘Eylemsizlik sürsün istiyorsanız, iktidarsınız, operasyonların durması için Genelkurmay Başkanı’na komutanlara talimat verebilirsiniz’ dedi. Hükümet bunları yetkili kurullarda değerlendireceğini ifade etti” diye konuştu.



Görüşmenin ana konusunu “anayasa değişikliklerinin” oluşturduğuna işaret eden Oğraş, AKP’den bu konuda diğer siyasi partilerle de görüşerek “uzlaşma arayacağı” izlenimi edindiklerini ifade etti. AKP’nin anayasa değişikliği dışında da yasal olarak yapabileceği düzenlemeler olduğunu belirten Oğraş, “Seçim barajının düşürülmesi öncelikli taleplerimiz arasında, hükümete bu konudaki talebimizi de ilettik” dedi. Oğraş, bu konuda hükümet kanadından yorum gelmediğini, kendilerinin “baraj konusunun hükümetin gündeminde olmadığı” izlenimi edindiklerini belirtti. Hükümetle diyalog kapısının açılmasının son derece önemli olduğunu kaydeden Oğraş, bundan sonraki görüşmenin, konunun doğrudan muhatabı olan Başbakan Tayyip Erdoğan’la olması talebini de ilettiklerini, takvimi kararlaştırılmamakla birlikte, bundan sonraki görüşmenin Başbakan düzeyinde olacağını tahmin ettiğini kaydetti. BDP olarak şu aşamada diğer siyasi partilerle bir görüşme talepleri olmadığını ancak Demokratik Toplum Kongresi’nin (DTK) de aralarında bulunduğu sivil toplum örgütlerinin, AKP’den ve CHP’den yanıt beklediğini kaydeden Oğraş, süreci kolaylaştırmak için DTK Eşbaşkanları Ahmet Türk ve Aysel Tuğluk’un gerekirse “DTK’nin listeden çıkarılabileceği” mesajı verdiklerini anımsattı.





‘İmralı görüşmeleri önemli’



Oğraş, ateşkes sürecinin uzaması konusunda ise Abdullah Öcalan’la yürütülen görüşmelerin önemli olduğunu ifade etti. Oğraş, bu görüşmelerin sonunda Öcalan’ın vereceği mesaja göre PKK’nin ateşkes sürecini uzatabileceğini, bunun biraz da hükümetin tavrına bağlı olduğunu ifade etti.





‘Esnek davranabiliriz’



Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün “yerel yönetim reformu yapılmalı” yönündeki açıklamasını çok önemsediklerini ifade eden Oğraş şunları söyledi: “Özerklik talebimiz var, ama bu konuda hükümetten, devletten gelecek önerilere de açığız. Elbette devletin belli hassasiyetleri vardır, illa bizim dediğimiz olsun gibi bir yaklaşımımız yok. Ortak bir yol bulunabilir, bu hassasiyetleri dikkate alırız. Başbakan da ‘anadilde eğitim talebiyle gelmeyin’ diyor. Kürtçe resmi dil olsun talebinde bulunmadık. Bu konuda biz de esnek davranabiliriz, Kürtçenin ‘seçmeli ders’ olması gibi formüller de tartışıldı. Bu konularda biz de başka bir formül üzerinde uzlaşılabiliriz, yeter ki bunlar tartışılsın, bir tavır ortaya konulsun.”







