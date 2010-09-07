-BDP VİRANŞEHİR İLÇE BAŞKANLIĞINDA ARAMA VİRANŞEHİR (A.A) - 09.07.2010 - Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, polis, Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) ilçe binasında arama yaptı. 7 Temmuz'da ilçe merkezinde yapılan yürüyüşle ilgili devam eden soruşturmada, eylemde, ellerinde terör örgütü lehine döviz ve pankartlar taşıyan kişilerin parti binasına girdikleri iddiası üzerine, Kışla Mahallesindeki BDP ilçe binasına gelen polis ekipleri, Viranşehir Sulh Ceza Mahkemesi kararıyla, binada arama yaptı. Yaklaşık 2 saat süren aramanın ardından bazı dokümanlara el koyduğu belirtilen polis ekipleri, binadan ayrıldı. Parti yetkililere, gazetecilere yaptıkları açıklamada, aramaya tepki gösterdi.