T24 LogoT24 Logo
Gündem

BDP VİRANŞEHİR İLÇE BAŞKANLIĞINDA ARAMA VİRANŞEHİR (A.A)

07 Eylül 2010 17:53

-BDP VİRANŞEHİR İLÇE BAŞKANLIĞINDA ARAMA  VİRANŞEHİR (A.A) - 09.07.2010 - Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, polis, Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) ilçe binasında arama yaptı. 7 Temmuz'da ilçe merkezinde yapılan yürüyüşle ilgili devam eden soruşturmada, eylemde, ellerinde terör örgütü lehine döviz ve pankartlar taşıyan kişilerin parti binasına girdikleri iddiası üzerine, Kışla Mahallesindeki BDP ilçe binasına gelen polis ekipleri, Viranşehir Sulh Ceza Mahkemesi kararıyla, binada arama yaptı. Yaklaşık 2 saat süren aramanın ardından bazı dokümanlara el koyduğu belirtilen polis ekipleri, binadan ayrıldı. Parti yetkililere, gazetecilere yaptıkları açıklamada, aramaya tepki gösterdi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24