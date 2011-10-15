BDP ve Sosyalistler birleşiyor



T24 - Seçimlere ‘Emek, Demokrasi ve Özgürlük Bloku’ adıyla katılan siyasi partiler ve çok sayıdaki sivil toplum örgütü, yeni bir oluşum için kongre topladı. Kongrede ortak bir parti kurma yönünde karar alınacak.

12 Haziran seçimlerinde 36 milletvekili ile Meclis'e giren Emek, Demokrasi ve Özgürlük Bloku, genişleyerek ana muhalefet gücü olma hedefiyle 20 bölgeden 825 delegeli bir kongre topluyor.





‘Blok partisi' kurulacak

ntvmsnbc'nin haberine göre, bugün ve pazar günü yapılacak çalışmalarla Kongre Girişimi’nin ismi, yönetimi, tüzük ve programı belirlenecek, ortak bir parti kurma yönünde karar alınacak.



Barış ve Demokrasi Partisi, Emek Partisi, Eşitlik ve Demokrasi Partisi, KADEP, DSİP, ESP, SDP ve Yeşiller gibi partiler varlıklarına devam etmekle beraber, seçimlere yeni partinin çatısı altında katılacak. Meclis’teki parlamento grubu da bu partinin grubu olacak.







'Birleşiyoruz'



Kurultay'a blok milletvekilleri, Suavi, Ferhat Tunç, Onur Akın gibi sanatçılar, DTK Eşbaşkanları Aysel Tuğluk ve Ahmet Türk, EMEP Genel Başkanı Selma Gürkan, SDP Genel Başkanı Rıdvan Turan, KESK Genel Başkanı Lami Özgen, İHD Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan, değişik etnik ve dini grupların temsilcilerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi katıldı.



Kurultay'ın yapıldığı salona, aralarında Türkçe, Kürtçe, Ermenice, Yunanca, Suryanice ve Arapça'nın da bulunduğu 13 ayrı dilde "Birleşiyoruz" yazısı asıldı.







Salonun yarası kadın



Kongrenin yüzde 50 cinsiyet eşitliği ilkesi nedeniyle salonun yarısını kadınlar oluşturdu. Çok sayıda genç delegenin katıldığı kongrede ilk gün açılış konuşmaları, delege tartışmaları yapılacak yarın ise tüzük ve programa son şekli verilerek 100 kişilik daimi meclis ve yürütme görevini görecek olan divan oluşturulacak.



Ankara Anatolia Gösteri Merkezi'nde saat 10.00'da başlayan ‘Kongre Girişimi Kuruluş Kurultayı’ şu saatlerde devam ediyor.



Salonda kadın, emek, ekoloji, barış ve gençlik vurgulu pankartlar dikkat çekiyor.







Yüzde 50 Kadın kotası



Kongrenin yüzde 50 cinsiyet eşitliği ilkesi nedeniyle salonun yarısını kadınlar oluşturdu. Çok sayıda genç delegenin katıldığı kongrede ilk gün açılış konuşmaları, delege tartışmaları yapılacak yarın ise tüzük ve programa son şekli verilerek 100 kişilik daimi meclis ve yürütme görevini görecek olan divan oluşturulacak.





Kongrede yapılan konuşmalardan dikkat çeken bölümler şöyle:



Kışnak: BDP'yi kapatamazlar (BDP Eş Genel Başkanı Gültan Kışanak)

“3,5 milyon insandan oy alıyoruz. Bu 3.5 milyon insanın oyu birileri için değerli görünmeyebilir, ama demokrasinin bir kriteridir bu. Bunun tersine düşünenlere yazıklar olsun… KCK silahlı bir örgütse içerideki 5 bin insanın üzerinde hangisinin üzerinde silah çıkmış açıklasınlar.



Beğenmedikleri düşünceyi silahlı terör örgütü diye lanse etmeye kimsenin hakkı yoktur. 2009 yılından bu yana KCK adına yürüttükleri bütün operasyonlarda bir çakı dahi bulunmamıştır. İçeride 5 bin insan tutuklu, 18 belediye başkanı 5 milletvekili onlarca belediye meclis üyesi binlerce partili tutuklu bulunmakta.



BDP'yi beğenmeyebilirler eleştirebilir kızabilirle ama bunu saçma sapan oyunlarla kapattıramazlar, bu içine girdiğimiz süreç bakımından savaşı kışkırtmak isteyen bazı odakların bir oyunu ve terbidir."



Kürkçü: Bizi kadınlar yönetecek (Mersin Milletvekili Ertuğrul Kürkçü)

"Kadınları bir tarafa bırakırsanız bir kurtuluş hareketi, ancak yarım bir kurtuluş hareketi olabilir. O yüzden biz bayrağımızı mor bayrak yapıyoruz. Her gün 5 kadını doğrayan bu sisteme karşı kadınlarla birlikteyiz, onların hizmetkârıyız. Onlar bizi yönetecekler, bu hareketin yönetici sınıfı kadınlar olacak."



Tüzel: Çaresiz değiliz (İstanbul Milletvekili Levent Tüzel)

"Gazeteci arkadaşlar bana ‘Kongre girişiminde Kürt özgürlük hareketi öncelikli bir yer tutacak buna ne diyorsunuz’ diye sordu. Bizim en geniş adımız sosyalisttir. Bizim ortak paydamız ilk hedefimiz acıyı durdurmak, barışı ve kardeşliği kazanmaktır.

Hep birlikteyiz önemli bir görev ve sorumlulukla karşı karşıyayız. İlk adımı atıyoruz. AKP, CHP ve MHP'nin karşısında çaresizlikle kıvranan insanlara bu mücadele programını taşıyarak çaresiz olmadıklarını gösterme günüdür önümüzdeki gün. Yaşasın işçilerin birliği yaşasın özgür gelecek."



Önder: Yere batsın devletiniz (İstanbul Milletvekili Sırrı Süreya Önder)

“'Solun Türk’ü Kürt'ü olmaz', sözünün sahibi Sayın Öcalan'ı buradan selamlıyorum. Karşınızda örgütü olmayan bir vekil olarak duruyorum. Birlikte seçim çalışması yürüttüğümüz il ve ilçe yöneticilerinden bir tanesi bile dışarıda yok. Hepsi 'KCK' adına içeri tıkadılar. Efendim yeni bir devlet tasavvur ediyormuşuz. Eskisinden ne gördünüz, eskisinden ne gördük ki arkasından ağlayalım. Yere batsın sizin devletiniz. Elbette ki yeni bir sistem yaratacağız."



Türk: Konfederalizm, halkların özgürleşmesidir (Demokratik Toplum Kongresi Eşbaşkanı Ahmet Türk) "Bugün çok mutluyum çünkü burada Türkiye'nin fotoğrafını gördüm. İşte tarif etmek istediğimiz özlediğimiz Türkiye bu biz bunu istiyoruz. Halkların kardeşliği dayanışma arayışı içindeyiz. Bugün bu fotoğraf şahsen beni çok mutlu etmiştir.





Konfederalizm, halkları özgürleştirecek, ortak geleceklerini belirleme, dünyadaki emperyalist sisteme karşı halkların gücünü ortaya çıkarmaya yönelik bir siyaset anlayışıdır. Biz kendi kaderimizi belirleyeceğiz, özgürlüğü kimseye bırakmayacağız kendimiz yaratacağız."





