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BDP ve HDP heyeti İmralı'ya gitti

BDP ve HDP'den oluşan heyet, 30 Mart yerel seçimler öncesi Öcalan ile görüşmek üzere İmralı Adası'na gitti

09 Mart 2014 14:13

BDP Grup Başkanvekilleri İdris Baluken, Pervin Buldan ve HDP Genel Başkan Yardımcısı Sırrı Süreyya Önder, Abdullah Öcalan ile seçimlerden önceki son görüşmeyi yapmak üzere İmralı Adasına hareket etti.

 BDP Grup Başkanvekilleri Pervin Buldan ve İdris Baluken ile HDP İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, 30 Mart'ta yapılacak yerel seçimler öncesi son görüşmeyi yapmak üzere bugün sabah saatlerinde Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere İmralı Adası'na hareket etti.

Geçtiğimiz günlerde, kardeşi Mehmet Öcalan'ın ziyaret ettiği Abdullah Öcalan'ın, seçimler öncesi yerine getirilmesini istediği konuları görüşecek. Bu konuların başında yerel seçimler, Nevruz ve Suriye'nin Rojava Bölgesi'ndeki gelişmelerin yeraldığı belirtildi.

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