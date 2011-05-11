BDP ve DTK operasyonlarında gözaltılar 2000'i geçti

T24 - BDP ve DTK’nin 24 Mart’ta Diyarbakır’dan başlatıp bölge kentlerine ve bazı batı illerine yaydığı “Demokratik Çözüm Çadırı” adı altındaki oturma eylemlerine hükümetin yanıtı, tam anlamıyla gözaltı furyası oldu. Aralarında BDP’li seçilmişler ile yöneticilerin de bulunduğu 2 binden fazla kişi gözaltına alındı.





Cumhuriyet gazetesinden Mahmut Oral'ın haberine göre; BDP ve DTK’nin anadilde eğitim, KCK tutuklularının serbest bırakılması, askeri ve siyasi operasyonların durdurulması ve yüzde 10’luk seçim barajının kaldırılması talepleriyle 24 Mart’ta başlattığı ‘Demokratik Çözüm Çadırı’ adı altındaki oturma eylemlerinin faturası ağır oldu.



Son 1.5 ayda yapılan operasyonlarda çok sayıda çocuk ve kadın da gözaltına alındı.



24 Mart: Operasyonlar 24 Mart’tan itibaren yoğunlaşmaya başladı. BDP’nin gençlik yapılanması olan DYG üyesi 5 kişi, olaylara karıştıkları iddiasıyla Van’da gözaltına alındı. Diyarbakır’da kalp, astım ve romatizma hastası olan 65 yaşındaki BDP üyesi bir kadın, terör örgütü PKK’ye adam kazandırdığı iddiasıyla tutuklanarak cezaevine konuldu.

28 Mart: Şırnak’ın Silopi ilçesinde gözaltına alınan 11 kişiden BDP üyesi 10 kişi örgüte üye oldukları iddiasıyla tutuklandı.

1 Nisan: Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde BDP’li Belediye Meclis Üyesi Hülya Demir’in evi örgütsel propaganda malzemesi bulunduğu iddiasıyla yapılan ihbarla basıldı.

5 Nisan: Van’da gözaltına alınan 10 kişiden 6’sı tutuklandı. Şanlıurfa’da 5 kişiden 3’ü örgüt üyesi oldukları iddiasıyla tutuklandı.

6 Nisan: BDP Ergani ilçe binası gece saat 01.00’de basıldı. İlçe başkanı Halil Yaman gözaltına alındı. Şırnak’ın İdil ilçesinde gece saat 02.00’de BDP ilçe yöneticisi Adil Yalçın’ın evine baskın düzenlendi ve örgütsel faaliyetlerde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı. Hakkâri’de 12, kent merkezine bağlı Bay köyünde ise 13 kişi gözaltına alındı. DYG üyesi olduğu belirlenen 7 kişi tutuklandı. Hatay Hassa ilçesinde PKK’lilerin öldürülmesi üzerine düzenlenen protesto eylemlerinde Bismil’de 11, Şırnak’ta 2 kişi Cizre’de 12 kişi gözaltına alındı. Erzurum Atatürk Üniversitesi’nde ülkücü olduğu belirtilen bir grubun saldırısına uğrayan 3 öğrenci tedavi olmak için gittikleri hastane çıkışında, arkadaşları 5 öğrenci de okullarında gözaltına alındı. Mardin’de Azadiya Welat gazetesi çalışanı 3 çocuk annesi Yasemin Yılmaz sabaha karşı gözaltına alındı. Şırnak’ta BDP üyesi Adil Yalçın PKK mensubu olduğu gerekçesiyle tutuklandı.

8 Nisan: Van’ın Bahçesaray ilçesinde bir kişiyi tehdit ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 BDP ilçe yöneticisi tutuklandı. BDP Muradiye eski ilçe başkanı Osman Başak’ın evi basıldı. Azadiya Welat gazetesi Batman Bürosu’na düzenlenen baskında gözaltına alınan DİHA Batman muhabiri Erdoğan Altan, DİHA Diyarbakır Bölge Bürosu Temsilcisi Kadri Kaya tutuklandı.

15 Nisan: Bismil Belediye Başkanı Cemile Eminoğlu, Diyarbakır’da gözaltına alındı. Bingöl’de BDP Gençlik Meclisi üyesi Muhammed Bazzencir tutuklandı.

17 Nisan: Cizre’de KCK davasında yargılananlara destek olmak için yapılan yürüyüş sonrasında çıkan olaylarda BDP Silopi İlçe Başkanı Bahattin Alkış, Şırnak İl Genel Meclis üyesi Hasan Atak ve çoğu parti yöneticisi olan 26 kişi gözaltına alındı. Tekman’da 2 BDP ilçe yöneticisi gözaltına alındı.

18 Nisan: Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde Özgür Yurttaş Derneği basıldı ve 12 kişi gözaltına alındı. YSK’nin veto kararının ardından çıkan olaylarda ise Diyarbakır’da 2, Cizre’de 24 BDP’li gözaltına alındı.

18 Nisan: YSK protestolarında Diyarbakır’da en az 120 kişi gözaltına alındı. Van’da 80, Hakkâri’de en az 52, Kızıltepe’de 5, Siirt’te 5, Nusaybin’de ise 5 kişi daha emniyete götürüldü. Nevruz kutlamalarında yasadışı slogan attıkları belirtilen 6 kişi gözaltına alındı.

20 Nisan: PKK’ye yönelik operasyonların protesto edilmesi sırasındaki olaylarda bölge genelinde 500 kadar kişi gözaltına alındı.

24 Nisan: Hakkâri’deki KCK operasyonu kapsamında gece birçok ev ve eylem çadırına baskın düzenlendi. Baskınlarda BDP İl Başkanvekili Orhan Koparan, Belediye Başkanvekili Nurullah Çiftçi, Merkez İlçe Başkanı Kenan Kaya, eski BDP Merkez İlçe Başkanı Fahri Kurt’un da aralarında bulunduğu 35 kişiyi gözaltına aldı. Batman’da 14, Diyarbakır’da 8 kişi tutuklandı.

26 Nisan: Çadır baskınları başladı. Kamu güvenliğini tehdit ettiği belirtilen çadırlar, 22 kentte eşzamanlı olarak basıldı ve yüzlerce kişi gözaltına alındı. Gaziantep’te BDP Şehitkamil İlçe Başkanı Davut Dalsav, BDP merkez Şahinbey İlçe Yöneticisi Salih İnce ile Adem Uygun, Sultan Amaç, Enver Bozkurt, Halil Yıldırım, Emin Kavak, Halil Kaplan Iğdır’da BDP yöneticisi Abdurrahman Aliç ve eski BDP Halfeti Belde Örgütü Başkanı Ömer Sefa gözaltına alındı. Mardin Belediye Meclis Üyesi Güneş İpek ile Mahmut Aktay, ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.

29 Nisan: BDP’nin gençlik yapılanması DYG’ye yönelik Mardin ve ilçelerinde 5’i çocuk 16 kişi gözaltına alındı. İstanbul, Ankara, Mardin, Diyarbakır, Siirt ve Van’da da DYG operasyonlarında 50’den fazla kişi gözaltına alındı. İzmir’de BDP’nin sivil itaatsizlik eylemleri kapsamında Çankaya’da kurduğu çadıra düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 41 kişi serbest bırakıldı.



