BDP ve DTK Öcalan için Gemlik'e yürüyecek

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Araçlarla taşınacaklar

TUHAD-FED, Öcalan’ın kaldığı İmralı’nın kapatılması, müzakereye devam edilmesi ve operasyonların durması için 9 Ekim’de Gemlik’e yürüyüş düzenleneceğini açıkladı.Öcalan’ın ailesi ve avukatları ile görüşmesinin engellendiği gerekçesiyle BDP ve DTK, Gemlik’e yürüyüş düzenleme kararı alırken, TUHAD-FED de yürüyüş startı verdi. Öcallan’ın Suriye’den ayrılmasının yıldönümü olan 9 Ekim’de yapılması planlanan yürüyüşe çok sayıda sivil toplum kuruluşu da destek vererek katılacak.DTK’dan yapılan yazılı açıklamada, Öcalan’la avukatlarının 68 gündür görüşmemediklerine dikkat çekilerek, “Gemlik Yürüyüşü”ne güçlü katılım sağlanacağı belirtildi.Açıklamada şöyle denildi:“Öcalan’la yapılan diyalog ve müzakerelerin kesilmesi, tecrit ve izolasyonun yeniden uygulanmaya başlanması barışa ve demokrasiye hizmet etmediği gibi savaşı her geçen gün derinleştirmektedir. BDP’nin Meclis’e gitmesi, çoğulcu, demokratik ve özgürlükçü bir anayasanın oluşması için önemli bir zemin ve fırsat sunmuştur. Ancak bu fırsatı değerlendirip Kürt sorununa barışçıl, demokratik çözüm arayışları geliştirileceğine Başbakan ve iktidar tehdit dilini kullanmaya devam etmekte, Sayın Öcalan’a yönelik tecrit ve izolasyon politikalarını derinleştirerek sürdürmektedir.”Açıklamada, DTK’ya bağlı tüm sivil kurum ve kuruluşlardan oluşan kalabalı gruplarla 9 Ekim’de Gemlik’te buluşulacağı ifade edildi.Milliyet'in haberine göre; İmralı’ya yakın mesafede olan Bursa’nın Gemlik ilçesinde toplanmak için BDP örgütlerinde de çalışma yapılıyor.“Tecrite hayır” talebiyle yapılması planlanan yürüyüşe binlerce kişinin araçlarla Gemlik’e götürülmesi planlanıyor. Geçmişte buna benzer eylem düzenlenmiş ve araçlarla Gemlik’e gitmeye çalışan BDP’liler ile bölge halkı arasında olaylar yaşanmıştı.