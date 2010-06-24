BDP: Türkiye'ye barış gelecek

T24 - Mahmur ve Kandil'den gelenlerin duruşması ardından Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi önüde toplananlara seslenen BDP lideri Selahattin Demirtaş, ordunun bile silahal çözüm olmayacağını söylemesine rağmen Erdoğan'ın ağzını savaşla açıp savaşla kapadığını söyledi. Başbakan'ın şikayet etme hakkı olmadığını dile getiren Demirtaş, hükümetin çözüm istemediğni savundu.



Demirtaş, Irak'ın kuzeyindeki Kandil ve Mahmur kamplarından 19 Ekim 2009 günü gelen 34 kişi arasında yer alan 13 kişinin Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmasından sonra Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi önünde toplanan gruba seslendi.



Başbakan Erdoğan'ın ülkenin içine düştüğü durumun birinci derecede sorumlusu olduğunu unutturmaya çalıştığını, muhalefet lideri gibi şikayet ettiğini savunan Demirtaş, ''Senin şikayet etme hakkın yok, hesap vereceksin, hesap. Bu ülkeyi bu hale getirdiğin için hesap vermek zorundasın'' dedi.





'Herkes diyalog derken Başbakan ağzını savaşla açıp kapatıyor'





Demirtaş, sorunun öyle içinden çıkılmayacak, çözülmeyecek bir sorun olmadığını, çözüm için tek yolun diyalog olduğunu belirterek, herkese diyalog çağrısında bulunduklarını söyledi. Demirtaş, şöyle dedi:



''Ordu bile silahla bu iş çözülmez derken, PKK bu iş silahla çözülmez derken, hükümet halen 'kararlılıkla savaşı sürdüreceğiz' demektedir. Herkes arşivini bir yoklasın, Tansu Çiller'in konuşması ile şu anda Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması arasında hiçbir fark yok. Aynı konuşmaları tekrar ediyor. Başbakan 'anaların gözyaşı akmayacak ve biz bu kanı durduracağız' noktasından çok kısa süre sonra gerçek yüzünü ortaya koymuş, Tansu Çiller hükümetinin yaptığı gibi, bir savaş Başbakanı olduğunu ilan etmiştir. İki haftadır Başbakan ağzını savaşla açıp, savaşla kapatıyor. Barışı kim getirecek o zaman? Hükümet olarak barış adına tek bir çözüm yolu göstermiyorsan, kim barışı getirecek? Eğer sen barışı getirmeyeceksen, o koltukta ne işin var?''



Parti olarak bütün güçleriyle en akılcı yolu işaret ettiklerini, ''diyalog kurulsun'' dediklerini savunan Demirtaş, ''Bu ülkede Kürtler savaş istemiyor, Türkler savaş istemiyor. Ama bu konuda çözüm üretmeyen hükümeti de herkesin sorgulaması lazım'' diye konuştu.





'BDP çözümde çok önemli bir aktördür'





Demirtaş, BDP olarak Başbakan'a, devlete, hükümete açık bir şekilde mesaj vermek istediklerini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:



''BDP çözümde çok önemli bir aktördür. BDP'nin sorunun çözümü konusunda sağlıklı ve sonuç alıcı projeleri, düşünceleri vardır. BDP 20 yıldır bu siyasetin içerisinde en deneyimli siyasi aktör olarak Mecliste bulunuyor. Neden bundan faydalanmıyorsunuz? Gelin bir araya gelelim. Hükümet kendi heyetini oluştursun, bakanların, müsteşarların içerisinde bulunduğu bir heyetle, BDP heyeti bir araya gelsin, bir yol haritası üzerinde çalışalım. Meydanlardan öyle savaş naraları atarak, herkesi hakaretle, küfürle ötekileştirip, bu işin içinden kurtulamazsınız. Bu akan kandan sorumlusunuz. Biz vicdanen sorumluyuz, siz siyasetten sorumlusunuz ve biz vicdanımızın, ahlakımızın, siyasi misyonumuzun gereği olarak bu diyaloğa açığız. Bu ülkeye barış gelecek. Ya AK parti gidecek barış gelecek, ya AK parti düzelecek barış gelecek. Ama barış gelecek Başbakan'ın artık bunu kafasına sokması lazım. Barış AKP'den değerlidir.''





