BDP: TOKİ bir rant aracı

T24 - TOKİ'nin bir yatırım mekanizması değil bir rant aracı olduğunu savunan BDP Genel Başkan Yardımcısı Gültan Kışanak, Anayasa paketi içerisinde demokrasinin olmadığını ve AKP'nin kendilerinin Anayasa ile ilgii önerilerinin reddettiğini söyledi. Kışanak, Şemdinli'de sabaha karşı meydana gelen PKK saldırısında 8 askerin şehit olması ile ilgili ne düşündüğü sorusuna da, "Ne fark eder, bir ya da birkaç. Bizim için her bir can kıymetlidir. Bu konuda açıklama yapmak istemiyorum" dedi.







Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) Genel Başkan Yardımcısı Gültan Kışanak, ''Hangi yatırım, hangi kentimize geldi de hangi yerel yönetimimiz bu yatırımı engelledi? Çıkıp açıklasınlar'' dedi.





Kışanak, Kayapınar Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen ve BDP'li belediye başkanları ile il genel meclisi başkanlarının katılımıyla yapılan toplantıda, yerel yönetimlerin demokrasinin geliştiği ve yeşerdiği zeminler olduğunu belirtti.





Demokrasinin yerel yönetim kültürü içinde şekillendiğini ancak süreç içerisinde yerel yönetimlerin merkezi otoritenin uzantısı haline geldiğini kaydeden Kışanak, yerel yönetimleri tekrar halkla buluşturmaya çalıştıklarını savundu. Kışanak, şunları söyledi:





''Sayın Başbakan her gün yerel yönetimlerimizden duyduğu rahatsızlığı dile getiriyor. Biz kendisine çağrı yapıyoruz. Hangi yatırım, hangi kentimize geldi de hangi yerel yönetimimiz bu yatırımı engelledi? Çıkıp açıklasınlar. TOKİ kendisi bir yatırım mekanizması değildir. TOKİ'nin kendisi zaten bir rant aracıdır. Meclis'te herkes bunu sorguluyor. TOKİ'ye sınırsız, sonsuz rant imkânı sağlayan yerleşik insanları da yoksul insanları da perişan eden projelere tabi ki ortak olmayacağız. Kimse bizi buna zorlayamaz. Çıksınlar TOKİ hangi yerel yönetimle hangi standartlarda ve koşullarda nasıl bir işbirliği yapmış açıklasınlar.''





Sivil, demokratik, yeni, çoğulcu, özgürlükçü, ülke sorunlarını çözmeye aday bir Anayasa istediklerini kaydeden Kışanak, bunun dışındakilere destek olmayacaklarını aktardı.





''Tutumumuz bu kadar açık ve net. AK Parti bizim diyalog çağrılarımızı, demokratik bir paket hazırlayalım önerilerimizi reddederek kendi paketini meclise indirdi'' diyen Kışanak, paketin içerisinde demokrasinin bulunmadığını iddia etti.





Bir gazetecinin Hakkâri'nin Şemdinli ilçesinde sınır bölüğüne teröristlerce düzenlenen saldırıda 8 askerin şehit olduğu olayı sorması üzerine Kışanak, ''Ne fark eder, bir ya da birkaç. Bizim için her bir can kıymetlidir. Bu konuda açıklama yapmak istemiyorum'' dedi.





Daha sonra toplantı basına kapalı devam etti.