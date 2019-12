-BDP TERÖR ÖRGÜTÜNÜN TALİMATIYLA KURULMUŞ DİYARBAKIR (A.A) - 25.10.2010 - Terör örgütü PKK'nın şehir yapılanması olduğu iddia edilen ''Kürdistan Topluluklar Birliği/Türkiye Meclisi (KCK/TM)'' yapılanmasıyla ilgili duruşmaya devam edildi. Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmanın sabahki oturumuna, 100'ü tutuklu, 4'ü tutuksuz 104 sanık katıldı. Sanık avukatları adına söz alan avukat Sedat Yurttaş, sanıkların, duruşma öncesi çok kötü ve hijyenik olmayan bir ortamda bekletildiklerini ileri sürerek, ''Bazı sanıkların bu durumdan ötürü sağlığı bozuldu. O bölümün temizliği için DİSKİ'den ekip istenebilinir. Mahkemenin bu konuda önlem alması gerekir'' dedi. Tutuklu sanıklardan Fırat Anlı da sağlıklı bir yargılamanın yapılamadığını ifade ederek, ''Özellikle cezaevinden getirilirken araç sıkıntısı yaşanmaktadır. Sabah saat 06.00'dan duruşmanın başladığı 10.00'a kadar kelepçeyle bekletiliyoruz. Bekletildiğimiz bölümü su bastığı için şu anda 45 kişi daracık bir odada bekliyoruz'' diye konuştu. Sanık avukatlarından Fethi Gümüş de iddianamenin sanıklarla ilgili bölümünün sanık savunmaları alındığı sırada okunmadığını belirterek, ''Çarşamba gününe kadar mahkemenin, bizim taleplerimizi ve davadaki gelişmeleri göz önüne alarak tahliyeye yönelik bir karar vermesini bekliyoruz'' diye konuştu. Mahkeme Başkanı Menderes Yılmaz, iddianamenin özetinin okunmasına devam etmesi için Cumhuriyet Savcısına söz verdi. İddianamenin özetinin sanıklarla ilgili bölümünü okumaya başlayan Cumhuriyet Savcısı, terör örgütü PKK'nın sözde Avrupa sorumlusu olan ilk şüpheli Sabri Ok'un KCK/TM'nin Türkiye sorumlusu olduğunu anlattı. KCK/TM adına yürütülen tüm örgütsel faaliyetlerin, şüphelinin bilgisi ve talimatları doğrultusunda gerçekleştirildiği, örgüt elebaşı Abdullah Öcalan'dan gelen görüşme notlarını yapılacak eylemler listesi haline getiren ve bu talimatların pratiğe aktarılmasını denetleyen kişinin şüpheli Sabri Ok olduğu ifade edildi. KCK/TM'nin ''serhildan'' diye adlandırdığı sokak eylemlerine de sanık Ok'un başkanlığını yaptığı kaydedilen iddianamede şu ifadelere yer verildi: ''Şüphelinin talimatıyla oluşturulan seçim komisyonunca 29 Mart 2009 yerel seçimleri için aday belirleme faaliyetlerinin yürütüldüğü belirlenen adaylarda, terör örgütü adına kırsal veya şehirde faaliyet yürütürken ölen ve 'şehit' diye adlandırılan örgüt mensuplarının yakınları ile cezaevinde tutuklu bulunan örgüt mensuplarının ailelerine öncelik tanındığı, bu ailelerin 'Değer ailesi' olarak adlandırıldığı, liste haline getirilen adayların kendisinin onayına sunulduğu, adaylıkları onaylananların isimlerinin ilan edildiği, bu şekilde seçim sürecinin yürütüldüğü belirlenmiştir.'' -OBAMA'YA MEKTUP- İddianamede, terör örgütü elebaşı Öcalan'ın ABD Başkanı Barack Obama'nın Türkiye ziyareti öncesi Kürt sorunu ile ilgili olarak kendi görüşlerini içerir bir mektubun şüpheli Sabri Ok tarafından KCK/TM yöneticilerine ulaştırıldığı ve daha sonra kapatılan DTP'nin Genel Başkanı Ahmet Türk tarafından Obama'ya verildiğinin tespit edildiği kaydedildi. -BDP'NİN KURULMA TALİMATI- DTP/BDP milletvekillerinin KCK/TM Türkiye Sorumlusu Sabri Ok'un emir ve talimatlarına göre hareket ettiği kaydedilen iddianamede, şu ifadeler yer aldı: ''DTP içerisinde parti yönetiminden yapılacak basın açıklamalarından seçim çalışmalarına kadar tüm faaliyetlerde kendisinin direktifleri ile yapılması yönünde eşbaşkanlar ve milletvekili seviyesinde irtibatları ile nüfuzunu kullandığı bu kişiler vasıtasıyla partiyi yönettiği ve yönlendirdiği, hatta DTP'nin kapatılması ihtimaline karşılık vermiş olduğu talimatla yeni bir siyasi partinin kurulduğu, yeni partinin genel başkanının kim olacağına bizzat kendisinin karar verdiği anlaşılmaktadır. KCK/TM üyelerine yapılan operasyon soruşturma doğrultusunda gözaltına alınan şahısların tutuklanmalarından hemen sonra DTP mensuplarınca şüpheliden 'DTP danışmanı' şeklinde bahsedilerek terör örgütü faaliyetlerinin kamufle edilmeye çalışıldığı belirlenmiştir.'' İddianamede ayrıca, Osman Baydemir'in 2009 yerel seçimlerinde Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday gösterilmek istenmediği, ancak Sabri Ok ve Murat Karayılan'ın talimatı ile KCK/TM tarafından aday gösterildiği ifadesi yer aldı. Savcı dava dosyasının ikinci şüphelisi olan kapatılan DTP'nin Genel Başkan Yardımcısı Kamuran Yüksek'in de KCK/TM Türkiye Sorumlusu Sabri Ok ile sürekli irtibat halinde bulunduğu, aldığı emir ve talimatları KCK/TM yönetici ve üyelerine ilettiğini belirterek, ''Bu talimatlar doğrultusunda eylem, miting, basın açıklaması, imza kampanyası vb. gibi eylemleri KCK/TM yürütmesi ile birlikte organize ettiği ve organize edilen bu eylemlere milletvekilleri görevlendirilmesi yaptığı, seçim döneminde aldığı talimatlar ile örgütün kriterleri doğrultusunda aday belirleme çalışmalarında bulunduğu belirlenmiştir'' dedi. Mahkeme, iddianame özetinin devamının öğleden sonraki oturumda okunması için duruşmaya ara verdi. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 7 bin 578 sayfalık iddianamede, 104'ü tutuklu 152 sanık hakkında ''devletin birliğini ve bütünlüğünü bozma', ''terör örgütü üyesi ve yöneticisi olma'', ''terör örgütüne yardım ve yataklık etme'' suçlarından 15 yıl ile ağırlaştırılmış müebbet arasında değişen hapis cezaları isteniyor.