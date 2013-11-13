BDP: Son bir haftada 300 mahkûm başka cezaevlerine sürgüne gönderildi

Hülya Karabağlı/ ANKARA

BDP Bingöl Milletvekili ve Grup başkanvekili İdris Baluken, "Son bir haftadır cezaevlerinde başlayan sürgünlerde toplamda 300 mahkûm Batman, Diyarbakır, Midyat ve daha birçok cezaevinden sürgün edilerek Edirne’ye, İzmir’e, İstanbul’a yani binlerce kilometre öteye gönderilmiştir” dedi.

Baluken, TBMM Başkanlığı’na “Cezaevleri sorunu çözülmeden çözüm sürecinin sağlıklı ilerlemesi ve toplumsal barışın inşaası mümkün değildir” gerekçesiyle Meclis Araştırması önergesi verdi. Önerge şöyle.

144’ü ölüm sınırında olan 562 hasta mahkûm gün be gün ölümü beklerken AKP iktidarı bu konuda herhangi bir adım atmayarak tarihteki ceberut devlet örneklerinden birini ortaya koymaktadır. Hasta mahkûmlarla dolup taşan cezaevlerinin bir başka benzeri dünya tarihinde hiçbir coğrafyada ve hiçbir devlette ortaya çıkmış değildir.

Mahkûmlar birçok cezaevinde hastaneye götürülmemekte, mahkûm görüşçüleri AKP iktidarı tarafından fişlenmekte, keyfi disiplin cezaları mahkûmlara dayatılmaktadır. En son Bingöl Cezaevinde yaşanan insan hak ihlalleri ve zulümler hala toplumsal bellekte tazedir.

Tüm bu insanlık dışı uygulamalar, düşmanca politikaların bir son halkası da cezaevlerindeki siyasi mahkûmların sürgün edilmesidir. Son bir haftada başlayan sürgünlerde toplamda 300 mahkûm Batman, Diyarbakır, Midyat ve daha birçok cezaevinden sürgün edilerek Edirne’ye, İzmir’e, İstanbul’a yani binlerce kilometre öteye sürgün edilmiştir. Bu sürgünlerin idari gerekçesine ilişkin herhangi bir belirleme söz konusu değilken, diğer taraftan edinilen bilgilere göre cezaevlerinde yer olmadığı için sürgünlerin gerçekleştiği ifade edilmektedir.

Hâlbuki Midyat, Oltu cezaevleri gibi birçok cezaevinde siyasi mahkûmlardan boşalan koğuşlar bağımsız koğuşlara dönüştürülüp doldurulmuştur. Dolayısıyla ortaya çıkan tablo idari ve insani bir uygulama değil, bir siyasi uygulama olarak haneye yazılmıştır.