BDP, Silivri'de çadır kurdu

Bugün başlayan KCK davasını izlemeye gelenler salonda yer bulamayınca dışarıda meydana gelen izdihamı BDP'li Sırrı Süreyya Önder çözdü ve mahkeme salonunun karşısına bir çadır kuruldu.

PKK ’nın şehir yapılanması olduğu iddia edilen KCK ’ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında aralarında Prof. Dr. Büşra Ersanlı’nın da bulunduğu 132’si tutuklu 193 sanık hakkında açılan davanın görülmesine Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi yanındaki mahkeme salonunda başlandı.

BDP Eş Genel Başkanı Gültan Kışanak, duruşmaya ara verildiğinde davayı izlemeye gelen ancak salonda yer kalmadığı için kapıda bekleyenlere seslendi.

Kışanak, duruşma sırasında sanıkların Kürtçe konuşmak istediklerini aktararak, "Ancak, mikrofon kapatıldı. Arkadaşlarımız anadillerini, yani varlıklarının, kimliklerinin, onurlarının ayrılamaz bir parçası olan kendi anadillerini konuşmak istediler. Bize, ’Bu ülkede varlığınız, kimliğiniz, onurunuz bir bütün olarak tehdit altındadır’ demek istiyorlar.

Birileri ’Asimilasyondan vazgeçtik’ diyor. O zaman biz niye anadilimizle konuşamıyoruz? Niye mahkemede kendimizi anadilimizde savunamıyoruz? Sadece ve sadece cezaevlerinde tutukluyken, görüşte annelerimizle Kürtçe konuşuyoruz diye günde 5 vakit bunu bizim başımıza kalkıyorlar" diye konuştu.

Dün akşam, Özel Yetkili Mahkemelerin TBMM ’den geçen bir yasayla kaldırıldığını söyleyen Kışanak, "Ancak, biz şunu çok iyi biliyoruz ki, yerine getirdikleri, özgürlüklerimizi güvence altına alan, bağımsız bir yargıyı teminat altına alan bir karar değildir. Onlar, Özel Yetkili Mahkemelerin adını değiştirip, AKP Mahkemesi yaptılar. Bu ülkede adaleti derinden yaralayan İstiklal Mahkemeleri, sonrasında yerini Sıkıyönetim Mahkemelerine bıraktı. Sonrasında Devlet Güvenlik Mahkemeleri oldu. Sonrasında Özel Yetkili Mahkeme oldu. Şimdi de AKP Mahkemesi yaptılar. Bunlar aslında adaleti katleden, emrine almak isteyen ve bu ülkede adalete güveni sarsan mekanizmalardır. Mahkemeye buradan bir kez daha ağrı yapıyoruz, lütfen adalete, vicdana, uluslararası hukuka uygun bir tutum alın ve derhal arkadaşlarımızı özgür bırakın" dedi.

Çadır kuruldu

Bu arada çevredeki güvenliği sağlayan jandarma, davayı izleyemeye gelen ancak salonda yer kalmadığı için kapının önünde bekleyen kalabalığın, giriş kapısından uzaklaşmasını istedi. Kalabalık gitmek istemeyince araya BDP İstanbul Milletvekili sırrı Süreyya Önder girdi. Önder, önce güvenlik güçleriyle görüştü. Sonrasında ise gelenlerin sabit bir noktada durması için yer araştırdı. Öğlenden sonra mahkeme salonunun bulunduğu yerin karşısındaki boş araziye bir çadır kuruldu ve destek için gelenler, bu çadırda beklemeye devam etti.