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BDP Siirt Merkez İlçe Başkanı tutuklandı   SİİRT (A.A)

10 Ekim 2011 15:37

-BDP Siirt Merkez İlçe Başkanı tutuklandı   SİİRT (A.A) - 10.10.2011 - Siirt'te terör örgütü PKK'ya yardım yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan BDP Merkez İlçe Başkanı Güri Toprak tutuklandı. Alınan bilgiye göre, BDP il binası ile bazı ev ve sivil toplum kuruluşlarında yapılan aramalar sonucu gözaltına alınan, aralarında Belediye Başkan Yardımcısı Musa Kurhan'ın da bulunduğu 6 kişi emniyet müdürlüğündeki sorgulamalarının ardından Siirt Adliyesi'ne çıkarıldı. Savcılıktaki ifadelerinin ardından 1 kişi serbest bırakıldı, 5 kişi tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.  BDP Merkez İlçe Başkanı Güri Toprak'ı ''bölücü terör örgütüne yardım ettiği'' iddiasıyla tutuklanırken, Musa Kurhan'ın da aralarında bulunduğu 4 kişi tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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