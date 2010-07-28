-BDP SEYHAN İLÇE BAŞKANI TUTUKLANDI ADANA (A.A) - 28.07.2010 - Adana'da korsan gösteri organize ettiği, polise taş atan gençlerin kimlikleri belirlenmemesi için yüzlerine taktıkları poşuları düzeltirken görüntülendiği öğrenilen BDP Seyhan ilçe başkanıyla birlikte 5 kişi tutuklandı 14 Temmuz 1982 tarihinde Diyarbakır Askeri Cezaevi'nde başlattıkları açlık grevi sonrası ölen terör örgütü PKK üyelerini anma bahanesiyle 25 Temmuzda, Ova, Şakirpaşa, Gülbahçesi ve Dağlıoğlu mahallerinde izinsiz gösteri yapan, polis ekiplerine de taş ve molotofkokteyli atılmasıyla ilgili Fatih G, Okan D. ve A.S. (14) gözaltına alındı. Foto Film Şube Müdürlüğü ile TEM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından çekilen görüntülerin incelenmesinin ardından da belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Operasyonda, BDP Seyhan İlçe Başkanı Hüseyin Beyaz, Agit B. ve Murat C. gözaltına alındı. BDP Seyhan İlçe Başkanı Hüseyin Beyaz'ın Ova Mahallesi 2 Sokak üzerinde düzenlenen izinsiz gösteriyi organize ettiği belirlendi. Görüntülerde Beyaz'ın polise taş atan gençlerin kimlikleri belirlenmemesi için yüzlerine taktıkları poşuları düzelttiği, ölen terör örgütü üyelerinin resimlerinin bulunduğu ve terör örgütünü övücü yazıların olduğu bez afişlerin nasıl taşınacağına ilişkin yönlendirmeler yaptığının görüldüğü kaydedildi. TEM Şube Müdürlüğü ekipleri, operasyon kapsamında Gülbahçesi Mahallesi 13052 Sokak'ta bulunan evle 13362 Sokakta'ki arazide de arama yaptı. Burada, molotofkokteyli yapımında kullanılmak üzere hazırlanmış 65 boş şişe, 8 litre benzin, fitil olarak kullanılan çok miktarda bez parçası, yaklaşık 2 kilogram ağırlığında patlayıcı yapımında kullanıldığı belirlenen toz madde, 5 tüp uçucu madde ele geçirildi. Uçucu maddelerin yanıcı madde hazırlanmasının yanı sıra terör örgütü lehine düzenlenen korsan gösterilere katılanları cesaretlenmek amacıyla da kullanıldığı tespit edildi. Sorgulanmalarının ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 14 yaşındaki A.S, serbest bırakılırken, BDP İlçe Başkanı Beyaz'ın da aralarında bulunduğu 5 kişi tutuklandı.