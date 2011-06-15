BDP sert başladı: Öcalan kırmıızı çizgimiz

T24- BDP, Diyarbakır’dan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a çağrı yaptı. Demokratik siyasete hazır olduklarını söyleyen Eşbaşkan Koçali, Öcalan’ın serbest bırakılmasını istedi.









BDP Eşbaşkanı Filiz Koçali, Kürt sorununun çözümü yönünde muhatabın kendileri olduğunu belirterek, Kandil dahil bütün taraflarla görüşmenin önünün açılması için terörist Abdullah Öcalan’ın İmralı’dan çıkarılmasını istedi. Öcalan’ın kırmızı çizgileri olduğunu kaydeden Koçali, “Demokratik siyasete de hazırız meşru direnişe de. Başbakan’ın karar verme zamanıdır” dedi.

Emek, Demokrasi ve Özgürlük Bloku milletvekilleri, dün Diyarbakır’daki Sümer Park Resepsiyon Salonu’nda, Kürt sorununun çözümü korusundaki yol haritasını açıkladı. Toplantıya; Mersin’den Milletvekili seçilen Ertuğrul Kürkçü, İstanbul milletvekilleri Sırrı Süreyya Önder, Levent Tüzel, Mardin milletvekilleri Ahmet Türk, Süryani asıllı Erol Dora, Van Milletvekili Aysel Tuğluk, Diyarbakır milletvekili Leyla Zana, Nursel Aydoğan, Emine Ayna, Şerafettin Elçi ile BDP Eşbaşkanları Filiz Koçali ve Hamit Geylani katıldı.

Başbakan kararını versin

Milletvekilleri adına hazırlanan metni Koçali okudu. Koçali; Emek, Demokrasi ve Özgürlük Bloku’nun seçimlerden büyük bir zaferle çıktığını, yüzde 30 kadın temsiliyeti ile kadın temsili en yüksek grup olduklarını söyledi. Koçali, “Bu tablo hükümetin en temel iddiasını ortadan kaldırmıştır. Temsiliyet tartışmalarına son noktayı koymuştur. Başbakan’ın, ‘benim 75 Kürt vekilim var’ sözü artık iflas etmiştir. Kıymeti harbiyesi kalmamıştır” dedi.

“Artık Başbakan’ın da karar verme zamanıdır” diyen Koçali, balkon konuşmasında Başbakan’ın Kürt sorununu telaffuz etmeyerek umut vermediğini söyledi. Koçali, “Başbakan, çok açık bir şekilde Kürt sorununun çözümünde izleyecekleri politikayı Türkiye toplumuyla paylaşmalıdır” diye konuştu.

Kadıköy’de kutlama

Koçali, bloğun oluşması yönünde büyük çaba harcayan Öcalan’ın çözüm için gerekli koşullara kavuşması yönünde de blokta bir karar ortaya çıktığını belirterek, “Bloğun bileşenleri ve onları destekleyen milyonların talebi de Öcalan’ın İmralı’dan çıkarılması, Kandil’in de dahil olduğu bütün taraflarla görüşmelerde bulunabilmesinin önünün açılması yönündedir. Hükümet tez elden bu halkın iradesine kulak vermelidir. Öcalan’ın Kürt halkının kırmızı çizgisi olduğunu bilmeli ve savaş dili bir an önce terk edilmelidir” dedi. Bu arada, Emek Demokrasi Özgürlük Bloku’nun 36 vekille Meclis’e girmesi bugün İstanbul Kadıköy İskele Meydanı’nda saat 17.00’de kutlanacak.