BDP, seçimleri şaibeli kılan elektrik kesintileri için Meclis Araştırması istedi

Hülya Karabağlı/ ANKARA

BDP, Enerji Bakanı Taner Yıldız’ın olmayacağı yönünde açıklamalarına rağmen 30 Mart yerel seçimlerinde çok sayıda il ve ilçelerdeki elektrik kesintileri için Meclis araştırması istedi. BDP, “Yerel seçimler özellikle kimi il ve ilçelerde oy sayımına yakın bir sürede veyahut oy sayımı sırasında yaşanan elektrik kesintisi nedeniyle şaibe altında kalmıştır” dedi.

BDP Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan imzasıyla, TBMM Başkanlığı’na elektrik kesintileri için Meclis Araştırması önergesi verildi. 1946 seçimlerinin bugün bile tartışıldığına dikkat çekilen önergenin gerekçesi şöyle:

‘Seçimler şaibeli’

Demokrasinin uygulanabilir olması için bir sistemde gerekli azami ölçütlerin ilki de şeffaflık ilkesidir. 30 Mart 2014 Pazar günü gerçekleşen ve adına demokratik bir yarış diyebileceğimiz yerel seçimler özellikle kimi il ve ilçelerde oy sayımına yakın bir sürede veyahut oy sayımı sırasında yaşanan elektrik kesintisi nedeniyle şaibe altında kalmıştır.

2014 Yılı Mart ayı içerisinde Enerji Bakanı Sayın Taner Yıldız Kayseri’de gerçekleşen partisinin seçim mitinginde 30 Mart Yerel seçimlerinin yapılacağı günde herhangi bir elektrik kesintisi olmayacağı yönünde açıklamalar yapmış ve herhangi bir elektrik kesintisinin aynı zamanda üyesi olduğu Partisini de şaibe altında bırakacağını belirtmiştir.

’35 ilde oylar sayılırken kesildi’

Ancak seçim öncesi sosyal medya üzerinden yapılan spekülatif yorumlara karşı açıklama yapan Enerji Bakanı Sayın Taner Yıldız’ın aksine 30 Mart 2014 tarihinde yapılan yerel seçimlerde 35 kentte ve yine çok sayıda ilçede elektrik kesintileri yaşanmış ve şeffaflık ilkesi tehlikeye düşmüştür. 1946 yılındaki seçimlerden tam 70 yıl sonra gerçekleşen ve yaklaşık 35 ilde oy pusulalarının sayımı öncesi ve esnasında gerçekleşen elektrik kesintilerinin demokratik yarışın provoke edilmesine yönelik olduğu iddiaları bulunmaktadır.

‘İstanbul’da en az 14 yerde kesinti’

Gerek parti il örgütlerimize gerekse basına ulaşan bilgiler arasında özellikle oy verme işlemlerinin sonuna yaklaşıldığı saatlerde yaygınlaşmaya başlayan elektrik kesintilerinin, oy pusulalarının sayılmaya başladığı saatlerde doruk noktasına ulaştığı belirtilmektedir. İstanbul’da en az 14 ayrı yerde elektriklerin uzun sürelerle kesildiği belirlenirken, Gaziantep, Bitlis, Mardin, Şanlıurfa, Eskişehir, Ankara, Antakya ve Aksaray da elektriklerin kesildiği bildirilen iller arasındadır. Özellikle birçok il ve ilçede mum ışığında sandıkların açıldığı ve oyların sayıldığı bilgileri bulunmaktadır.

Yine Şanlıurfa’nın merkezinde yaşanan elektrik kesintileri de halka büyük bir mağduriyet yaşatmış ve 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde seçim özgürlüğüne ket vurmuştur. Yaşanan elektrik sıkıntıları birçok kentte seçim güvenliğini görünür bir şekilde tehlikeye atmış ve şaibeli bir durum yaratmıştır. Demokratik bir yarışın güvencesi şüphesiz ki şeffaflık ilkesinin uygulanabilir olmasıdır.

‘Taner Yılmaz kesilmez demişti’

Enerji Bakanı Sayın Taner Yılmaz’ın yerel seçim öncesi Kayseri ilinde partisinin mitinginde basına yaptığı açıklamalara binaen 30 Mart 2014 Yerel seçimlerinin gerçekleştiği gün olan Pazar günü Türkiye’nin özellikle Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgesi başta olmak üzere birçok ilinde yaşanan elektrik kesintileri seçmenin oy kullanımı özgürlüğünü tehlikeye atarak, seçim güvenliğini tehlikeye sokmuş ve büyük bir şaibe yaratmıştır.

Barış ve Demokrasi Partisi olarak 30 Mart 2014 Pazar günü yaşanan elektrik kesintilerinin nedenlerinin araştırılması ve bu kesintilerin 30 Mart Yerel Seçimleri gibi çok önemli bir güne denk gelmesinin yaratmış olduğu sonuçların belirlenmesi amacıyla bir meclis araştırması açılmasını elzem görmekteyiz.