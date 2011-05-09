-BDP SEÇİM BÜROSU AÇILIŞINDA GERGİNLİK KOCAELİ (A.A) - 08.05.2011 - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde BDP'nin seçim bürosunun açılışında gerginlik yaşandı. Polisin zamanında aldığı önlemler sonucu BDP'nin seçim bürosu açılışını protesto eden grupla BDP'liler arasında yaşanan gerginliğin büyümesi engellendi. Alınan bilgiye göre, Merkez Mahallesi 4. Sokak'ta BDP'nin ilçe seçim bürosunun açılışı Kocaeli bağımsız milletvekili adayı Emrullah Bingül ile yaklaşık 200 kişilik grubun katılımıyla başladı. Açılışın ardından davul-zurna eşliğinde halay çekip eğlenen BDP'lilere çevrede toplanan ve terör örgütü aleyhine slogan atan bir grup, tepki gösterdi. Bu sırada olay yerinde yoğun güvenlik önlemi alan Kocaeli Emniyet Müdürlüğü çevik kuvvet ekipleri, protestocu grubu olay yerinde uzaklaştırdı. Gruptan bazıları ise seçim bürosunun camlarını taş atarak kırdı. Bu sırada bazı BDP'lilerin de atılan taşlara karşılık verdiği görüldü. Kocaeli Emniyet Müdürü Yusuf Çalkavur, olay yerine gelerek tarafları dağılmaları konusunda ikna etti ve protestocu grupla BDP'lilerin büyük bir kısmı dağıldı. Çalkavur, polisin zamanında önlemler alarak olayın büyümesini engellediğini söyledi. Vatandaşları sağ duyulu olmaya çağıran Çalkavur, ''Şu anda her şey normale dönmek üzere. Gerekli tedbirlerimiz burada devam edecek. Kimse kentimizin huzurunu bozmak isteyenlerin emellerine alet olmasın'' diye konuştu.