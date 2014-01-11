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BDP, Rojava için BM’ye başvurdu

BM'ye gönderilen ve Selahattin Demirtaş ile Nazmi Gür imzasını taşıyan mektupta, Suriye’deki krize yönelik kaygılar ve önerilere de yer verildi

11 Ocak 2014 12:51

BDP, Rojava’yı temsil eden Kürt Yüksek Konseyi’nin, Cenevre-2 zirvesine davet edilmesi için BM’ye mektup yazdı.

Taraf gazetesinden Güler Yılmaz'ın haberine göre, BDP Suriye’deki durumun görüşüleceği Cenevre-2 toplantısında Kürtlerin temsil edilmesi için Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri (BM) Ban Ki Moon’a mektup gönderdi. BDP’liler Moon’dan, Kürt Yüksek Konseyi’ni Suriyeli Kürtlerin önemli bir temsilcisi ve aynı zamanda Suriye’nin güçlü bir demokratik muhalefeti olarak Cenevre-2 toplantısına davet etmesini istedi.

BDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş ile Eşbaşkan Yardımcısı Nazmi Gür imzasını taşıyan mektupta, Suriye’deki krize yönelik kaygılar ve önerilere de yer verildi. Arap Baharı’na değinilen mektupta, “Suriye’nin daha demokratik bir ülke olması için bir şanstı. Birçok Suriyeli, yaşanacak bir değişim ile Suriye’de yaşayan herkese özgürlük sağlanacağına inandı” dendi.

 

Radikal gruplara destek veriliyor

 

Bazı devletlerin Suriye’deki radikal İslamcı örgütleri desteklediğine vurgu yapılan mektupta, “Yaygın bir şekilde dile getirildiği gibi devrim ‘çalınmıştır’. Özellikle, bazı devletler tarafından desteklenen radikal ve köktenci gruplar, Suriye’nin meşru ve siyasi iradesini olumsuz bir doğrultuya sevk etmektedir. Başta El-Kaide bağlantılı gruplar olmak üzere, radikal grupların Suriye’de yaşanan derin krizde önemli bir sorumluluklarının olduğunu düşünmekteyiz. Bu nedenle sizden bu konudaki hassasiyetinizi ifade etmenizi ve hem Suriye’de hem de Ortadoğu genelinde yaşanan radikalizmi ve köktenciliği önlemek için eyleme geçmenizi talep etmekteyiz” ifadeleri kullanıldı.

 

Rojava’da istikrar var

 

Suriye’deki çatışmalara değinilen mektupta, Kürt bölgesi Rojava’nın durumu da anlatıldı: “Suriye’nin her köşesinde çatışmalar giderek artarken, Rojava olarak bilinen Suriye’nin Kürt bölgesinde Kürt Yüksek Konseyi’nin desteği ile görece bir istikrar kazanılmıştır. Kürt Yüksek Konseyi, Suriye’nin kuzeyini El-Kaide ve Baas rejimine karşı koruyan en büyük politik örgütlerden birisidir.”

 

Demokratik özerklik akılcı bir model

 

Irak Kürdistanı’nda, Batı Kürdistan Halk Meclisi (MGRK) ve Suriye Ulusal Kürt Konseyi (ENKS) tarafından imzalanan Hewler (Erbil) anlaşmasına dikkat çekilen mektupta, şu ifadelere yer verildi:
“Hewler anlaşmasında, Cenevre- 2 toplantısına Kürtlerin üçüncü bir taraf olarak katılması kararlaştırıldı. Bugün, iki Meclis tarafından imzalanan bu anlaşma Türkiye’de BDP, Kürdistan Bölgesel Yönetimi ve bölgedeki diğer Kürt siyasi partiler tarafından tam olarak desteklenmektedir. Demokratik ve Federal bir Suriye için, Rojava’da inşa edilen demokratik özerklik daha gerçekçi ve akla uygun bir model olarak değerlendirilebilir. Kürt Yüksek Konseyi, Baas rejimi ile köktenci ve radikal gruplar karşısında ‘üçüncü bir yoldur’. Türkiye’de dördüncü büyük parti ve Kürtlerin büyük çoğunluğunun desteğini alan bir parti olarak BDP, Cenevre-2’de Rojava Kürtlerinin temsilcisi olarak Kürt Yüksek Konseyi’nin katılımını güçlü bir şekilde desteklemektedir. Sizden Kürt Yüksek Konseyi’ni Suriyeli Kürtlerin önemli bir temsilcisi ve aynı zamanda Suriye’nin önemli ve güçlü bir demokratik muhalefeti olarak Cenevre-2 toplantısına davet etmenizi istemekteyiz.”

 

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