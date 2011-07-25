BDP, 'özerklik ilanı'yla Meclis'e dönüyor

T24- BDP Grup Başkanı Selahattin Demirtaş, ''Bizler de anayasa tartışmalarında aktif, öncü bir rol almak istiyoruz'' dedi. DTK'nın özerklik ilanını bir hak olarak gördüklerini belirten Demirtaş, "Bu hakkın hayata geçebilmesi, anayasal yasal güvenceye kavuşabilmesi için de bütün platformlarda, TBMM'de, önümüzdeki dönemlerde mücadelemizi, çabamızı, gayretimizi sürdüreceğimizi ifade ediyoruz" diye konuştu.





BDP'li milletvekillerinin katılımıyla Van'da bir otelde 22 Temmuz'da başlayan yaz kampı, sona erdi.

Demirtaş, düzenlenen basın toplantısında, yaz kampında Türkiye'deki en önemli siyasal gelişmelerin ve bloğun seçim beyannamesi çerçevesinde, Türkiye'nin temel sorunlarına çözüm üretecek aktif politikaların nasıl hayata geçirileceğinin tartışıldığını söyledi.



Demirtaş, toplantılardaki en önemli konuların başında yeni anayasa çalışmalarının geldiğini belirterek, bu konuyu son derece önemli ve hayati bir mesele olarak değerlendirdiklerini ifade etti.

Toplantılarda, yeni anayasa ile ilgili nasıl çalışmalar yapacakları ve anayasaya ne tür katkılar sunacakları konularının tartışıldığını anlatan Demirtaş, şunları kaydetti:



''Bizler de anayasa tartışmalarında aktif, öncü bir rol almak istiyoruz. Bugüne kadar Türkiye'de yapılabilmiş en güçlü anayasa yapma zeminini, inşa zeminini bizler geçmişte hep birlikte yürütmüştük. Şu saatten itibaren anayasa hazırlık çalışmalarını somut bir şekilde halkımızla paylaşarak ve aynı zamanda bir taslağa dönüşecek şekilde çalışmayı da yürüterek çalışmalara güçlü bir katılım göstereceğiz.''





Yeni Anayasa çalışmaları





Demirtaş, hükümetin yaptığı yeni anayasa tartışmalarının eskinin tekrarından ibaret olduğunu savunarak, şöyle konuştu:



''Türkiye'de yeni bir anayasa tartışması varsa eski anayasayı, darbe anayasasını tümden çöpe atalım. 'Bu ülkeye bu anayasa uygun değil' diyorsak bunun en önemli nedeni, gerekçesi, anayasanın tekçi zihniyetidir. Şimdi hükümet sözcüleri özellikle Sayın Başbakan, yaptığı bütün açıklamalarda tekçilikten vazgeçmeyeceklerinin altını çiziyor. Dolayısıyla bir yandan tekçi zihniyetinin süreceğine dair ısrar, öte tarafta hükümetin 'yeni anayasayı yapıyoruz' açıklaması birbiriyle çelişen açıklamalardır. Eğer tekçi zihniyet devam edecekse yapılacak anayasa yeni anayasa olmaz. Bu çalışmaya hükümet, 'yeni anayasa çalışması başlattık' dememelidir. Dolayısıyla ön koşulsuz, ön yargısız kesinlikle tekçi zihniyetin aşılacağının da taahhüdü verilerek Türkiye'deki bütün toplumsal kesimleri, kendi dili, kimliği, kültürü, inancıyla Türkiye'de yaşamasının garantisi olacak bir anayasayı birlikte yapmayacaksak, kimse kusura bakmasın, ama Kenan Evren anayasasının 2011-2012 versiyonuna biz anayasa demeyeceğiz.''





'Demokratik özerklik ilan bir hak'





Toplantıda görüşülen önemli konulardan birinin de demokratik cumhuriyetin hayata geçmesi ve cumhuriyetin demokratikleşmesi perspektifi ile yola çıkan blok hareketi olduğunu belirten Demirtaş, konuşmasını şöyle sürdürdü:



''Bunun bir kongreye ve giderek bir siyasi partiye dönüşmesi çalışmaları zaten başlamıştı. Biliyorsunuz bu konuda bir komisyon kurulmuştu. Daha önce çatı partisi olarak ifade edilen, şu anda kendini blok olarak ifade eden çalışma bir kongre şeklinde, örgütleme çalışmalarına aktif olarak başlamıştır. Bizim Türkiye'nin genel demokrasi perspektifi ile ele aldığımız bu çalışmaya, BDP olarak da büyük bir destek sunacağımızı ve Türkiye'nin demokrasi özgürlük umudunun da bu çalışmadan geçtiğini ifade ediyoruz. Umut ediyoruz ki bu çalışma başarılı olacak, somut bir şekilde hayata geçecektir ve Türkiye hak etmiş olduğu güçlü bir muhalefet örgütüne, güçlü bir halk örgütüne, tabana dayalı bir halk hareketine kavuşacaktır.''



Demirtaş, 6 yıldan bu yana tartışılan demokratik özerklik konusunun buradaki toplantılarda da ele alındığına değinerek, şöyle dedi:



''En nihayetinde DTK'nın ilan etmiş olduğu demokratik özerkliği meşru bir hak olarak gördüğümüzü ve bu hakkın hayata geçebilmesi, anayasal yasal güvenceye kavuşabilmesi için de bütün platformlarda, TBMM'de, önümüzdeki dönemlerde mücadelemizi, çabamızı, gayretimizi sürdüreceğimizi ifade ediyoruz. Ve bizler bu projeyi, özellikle ilanla birlikte bir kez daha gündeme gelen bu projeyi Türkiye'deki birliğin ve bütünlüğün teminatı olarak görüyoruz.''



Kimsenin demokratik özerkliği bir dayatma olarak görmemesi gerektiğini savunan Demirtaş, şöyle konuştu:



''Tam tersine tekçi dayatmalara karşı son derece haklı bir çıkış olarak algılamalı ve yine hiç kimse demokratik özerkliği Türkiye'de bölünmenin bir parçası ayağı, girişimi olarak görmemelidir. Aslında hükümetin ve hükümetlerin uygulamaları nedeni ile fiilen bölünmüş olan Türkiye'yi gerçek anlamda gönüllü birleştirecek, bütünleştirecek bir proje olarak görmelidir. Özellikle bu konuda spekülatif yaklaşarak, projeyi boşa çıkarmaya dönük, sanki bu bir bölünme, çatışma ve etnik ayrışma projesiymiş gibi sunmaya çalışanlara karşı, aslında bu projenin gönüllü birlik projesi olduğunu ve gerçekte bir demokrasi projesi olduğunu bütün Türkiye'ye anlatmak her birimizin boynun borcu olacak ve çalışmalarımızın da ana başlıklarından birini oluşturacaktır.''

Gazetecilerin, ''Anayasa çalışmaları kapsamında Meclise gidecek misiniz?'' sorusuna Demirtaş, ''İlk etapta çalışmalarımızı parlamento dışında yürüteceğiz. Yeminle ilgili arkadaşlarımızın görüşmeleri sürüyor'' yanıtını verdi.

