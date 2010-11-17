T24 - BDP Genel Başkanı Demirtaş’ın seçimlerde sol blok oluşturalım çağrısına CHP’den olumlu yanıt gelmedi. CHP’li İnce, “BDP önce solcu olsun, sonra konuşalım” dedi



BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın “Sol blok” olarak CHP ile seçim ittifakı yapma önerisine, ana muhalefet partisinden beklenen yeşil ışık gelmedi.Vatan gazetesinde yayımlanan haber şöyle:



CHP’nin yeni Kürt politikasını hazırlayan Genel Başkan Yardımcısı Mesut Değer, BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın “Sol blok” önerisini değerlendirdi:





'Herkes CHP’ye katkı sunmalı'



“Bütün sol partilerle birlikte -içinde BDP, CHP aklınıza gelen tüm partiler- DP, ANAP, Sayın Abdüllatif Şener’in kurduğu Türkiye Partisi de dahil CHP çatısı altına gelip, Türkiye’nin önemli sorunlarında ellerini taşın altına koymaları gerektiğini düşünüyorum. Bir blok olarak söylemiyorum bunu. Ama CHP’ye destek vererek, CHP içinde yer alarak, CHP saflarında siyaset yapmaları, olması gerekendir diye düşünüyorum. Ama dediğim gibi bunu bir blok olarak değerlendirmemek lazım. Herkesi CHP çatısı alında birleşmeye, Türkiye’nin yaşanan sorunlarında kendisine düşen sorumlulukla davranmaya davet ediyorum. Bunun için bana göre herkes CHP’ye katkı sunmalı.” ,



Türkiye’de her kesimden insanın CHP çatısı altında siyaset yapmaya çağıran Değer, bunun BDP ile birleşme veya ititfak olarak algılanmasının çok ötesinde olduğunu da belirtti. Değer, “Hiçbir bütünleşme veya adı neyse olmadan herkesin bu çatı altında siyaseti rahatlıkla yapmalarına olanak sağlamak önemlidir. Bir güç oluşturup CHP’yi iktidara taşımak gerekiyor. Bu artık Türkiye’nin geleceği açısından önemli. 2011 seçimlerinden sonra belki de artık ülkede bir daha seçim bile olmayabilir. Bizi yaşanan şartlar farklı bir boyuta götürebilir. Profesörü de, hamalı da bunu gözden geçirmeli. Herkesin gelip CHP çatısı altında kendiliğinden birleşme ve bütünleşmeyi sağlaması lazım. Biz de CHP olarak, bu insanları kucaklayarak, onlara siyaset yapma olanağını sağlamamlıyız. 73 milyonun refahı ve geleceği açısından, demokratik cumhuriyet açısından önemli olan budur” diye konuştu.



“Bunu SHP örneğine benzetiyor musunuz?” sorusunu ise Değer, “Hayır. Ben herkesin bir talep veya koşul ileri sürmeden ‘Katılıyorum’ demesi gerektiğini düşünüyorum. ‘Burada siyaset yapacağım’ desin. Herkes CHP şemsiyesi altında katkı sunmaya gelsin. Biz de onlara bu olanakları sağlayalım” şeklinde yanıtladı.





İnce: BDP önce solcu olsun



CHP Grup Başkanvekili, Yalova Milletvekili Muharrem İnce ise Demirtaş’ın ‘Sol ittifak’ dediğini, ancak BDP’nin sol bir parti olmadığını vurguladı. İnce şöyle konuştu: “Selahattin Demirtaş, BDP’yi sol bir parti olarak mı tanımlıyor, yoksa etnik bir parti olarak mı tanımlıyor? BDP’yi ırkçı bir parti olarak mı tanımlıyor? Önce bunun kararını versinler. Bana göre BDP, sol bir parti değildir. Türkiye’de sol bloğun nerede olacağı ise bellidir ve burada en büyük güç CHP’dir. BDP’nin sol bir parti olduğuna açıkçası ben inanmıyorum. Onun için de muhatap olarak görmüyorum. Dediğim gibi önce solcu olsunlar, sonra konuşuruz.”





