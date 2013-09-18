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BDP, Öcalan'ın bahsettiği 'yeni formatı' Kandil ve Avrupa'ya anlatacak

Abdullah Öcalan'ın çözüm süreciyle ilgili son açıklamasında sözünü ettiği 'yeni format' BDP tarafından Avrupa ve Kandil'e anlatılacak

18 Eylül 2013 10:30

 

BDP’nin, Abdullah Öcalan’ın İmralı’da kendisini ziyaret eden heyete söz ettiği ‘yeni formatı’ anlatmak için Avrupa ve Kandil’de temaslarda bulunduğu öne sürüldü.

BDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, İmralı görüşmesinin ardından Brüksel’e giderek Kongre Gel yöneticilerini bilgilendirdi.

Radikal’den Rifat Başaran’ın haberine göre, KCK yönetimiyle görüşmek üzere bugün Kuzey Irak’a hareket edecek olan BDP heyetinin yarın da Kandil’de KCK yönetimi ile bir araya gelmesi bekleniyor.

İmralı görüşmesinin ardından BDP’de sınır ötesi trafik hızlandı. Öcalan, kendisini ziyaret eden BDP’ye, Kandil’e ulaştırılmak üzere ‘diyalogdan müzakereye geçiş süreci’ olarak tanımladığı ‘yeni formatı’ anlattığı mektuptan söz etmiş, mektubu resmi heyete verdiği öğrenilmişti. Görüşmenin ardından ilk olarak BDP Eşbaşkanı Demirtaş, Brüksel’e giderek, örgütün Avrupa kanadı olan Kongre Gel yöneticileriyle bir araya geldi. Burada, Öcalan’ın mesajları masaya yatırıldı.

Demirtaş, Türkiye’ye dönmesinin ardından bugün BDP Grup Başkanvekili Pervin Buldan ve BDP İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Kuzey Irak’a gidecek. BDP’lilerin programda bir değişiklik olmaması halinde yarın Kandil’e ulaşarak KCK yönetimi ile bir araya gelmesi bekleniyor.

BDP’lilerin Kandil’de KCK yöneticileriyle görüşecekleri başlıklar da netleşmeye başladı. KCK’nın geri çekilmeyi durdurmasının ardından, İmralı’da yapılan görüşmede Öcalan’ın, siyaset kanallarının açılmasına yönelik değerlendirmeler yaparak, Kandil’e siyaset yolunun açılması için düzenleme yapılmasını istediği kamuoyuna yansımıştı. Öcalan’ın Kandil’in yeni süreçte stratejik bir konuma gelmesini istediği öğrenildi. Kandil’de yapılacak görüşmede, çözümde daha stratejik bir yere gelmek için örgüt yöneticilerinin siyaset yapabilmelerinin koşullarının masaya yatırılacağı öğrenildi. Bu plan için Öcalan’ın Terörle Mücadele Yasası ve Türk Ceza Kanunu’nda değişiklikler önerdiği öğrenildi.

 

Üç ana başlık masada

 

Kandil’de masaya yatırılacak bir başka konu ise Öcalan’ın mektubunda yer verdiği çözüme ilişkin yeni üç temel başlık. BDP Grup Başkenvekili Pervin Buldan Radikal’e yaptığı değerlendirmede söz edilen üç ana başlığın daha önce de gündeme geldiğini belirterek, bu başlıkların daha önce açıklanan yol haritasından bağımsız olmadığını söyledi. Buldan, üç ana başlığın “Terörle Mücadele Kanunu ve Türk Ceza Kanunu’nda değişiklikler”, “Daha önce açıklanan 8 komisyonun kurulması” ve son olarak ‘pratikleşme’ olduğunu anlattı. Öcalan, daha önce yaptığı bir görüşmede, Meclis yaz tatiline girmeden ‘Barış Komisyonu’ başta olmak üzere kadın hakları, ekonomi, güvenlik ve hukuk ile ilgili konularda yasal düzenlemelerin altyapısını yapacak 8 komisyon kurulmasını istemişti. Buldan, ilk iki başlık hayata geçirildikten sonra gündeme gelecek ‘Pratikleşme’ süreci ile ilgili “Bu süreçte bir İzleme Kurulu’nun kurulması gerekiyor. İzleme Kurulu, Hakikatleri Araştırma Komisyonu’nun görevini üstlenebilir. Bu aynı olabilecek sorunlara yerinde çözüm bulabilmeli. Bu kurum aynı zamanda Sayın Öcalan’la da görüşme yapacak. Böyle bir sürecin başlamış olması gerekiyor” dedi.

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