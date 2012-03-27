T24 LogoT24 Logo
Gündem

'BDP ne kadar ehil ne kadar değil?'

Radikal gazetesi yazarı Oral Çalışlar, "BDP'deki değişim potansiyelini ve BDP'nin barışa yapabileceği aktkıları ciddiye almaktan yanayım" dedi

27 Mart 2012 11:29

Oral Çalışlar

(Radikal, 27 Mart 2012)

Üç ay içinde PKK bitiriliyor. İran, ABD, Barzani ve Irak yönetimiyle sağlanan anlaşmalarla, dört taraftan sıkıştırmayla ve son teknolojinin de yardımıyla Silahlı Ulusal Kürt hareketi yok ediliyor...”du. Bu tahlilin gerçekçi olmadığı, müzakere ve diyaloğun, yani ‘masa’nın kaçınılmaz şekilde gündeme geleceği, en başından beri belliydi.

Başbakan’ın Güney Kore gezisinde gazetecilere yaptığı açıklamayı, bu sürecin yeniden işlemeye başladığına dair bir işaret olarak okumak mümkün. Newroz’da ters yönde bir hava estiğini düşünsek de hükümet tarafından gelen mesajları dikkatli ve sakin bir şekilde yorumlamaya çalıştığımızda farklı okuma yapabiliyoruz.

Newroz çatışmaları da gösterdi ki, yasal alanda bir diyalog ortamı kurulamadıkça, çatışmalı sürecin, yani ‘operasyon’ ortamının devam etmesi şimdilik kaçınılmaz görünüyor.
Başbakan’ın “BDP ile görüşebiliriz ama eğer onlar iyi niyetliyse” değerlendirmesini yeni bir mesaj olarak almaktan yanayım. Başbakan’ın uzun süreden beri ilk kez, hasım olarak gördüğü BDP ile ‘görüşme’ fikrini içeren bir ifade kullanması önemli. Bu yönde bazı hazırlıklar yapıldığına ilişkin haberler, gazetelerde de yer aldı. 

 

Görüşme ortamı

 

Başbakan’ın konuşmasını ve ortada dolaşan söylentileri, ‘Oslo süreçlerinin önünün kapalı olmadığı’ şeklinde yorumlamak mümkün. Kandil ve İmralı’nın yeniden devreye gireceğine ilişkin işaretlerden de söz edilebilir. Satır aralarından yola çıkarak ulaşabildiğim sonuç şu: Yasal güçler, ‘yasal alandakiler’le görüşecek, devletin istihbarat örgütleri de İmralı ve Kandil’le görüşmeye başlayabilecek.

BDP yöneticileri, silahların susması konusunda muhatabın İmralı ve Kandil olduğunu söylüyorlar. Ancak sürecin ilerlemesi için her türlü özveriyi göstermeye hazır olduklarını da ifade ediyorlar. Kritik nokta, BDP’nin İmralı ve Kandil’le ilişkisi. Hükümet de biliyor, dünya da biliyor ki, İmralı ve Kandil, BDP üzerinde önemli bir ağırlığa ve güce sahip. Bu nedenle, BDP’ye yönelik “İlişkileri kes/terörü lanetle” söylemini ‘sorun çözücü’ bir yaklaşım olarak görmek şu noktada mümkün değil. 

 

İkili sıkıştırma

 

Yaygın tutuklamalar sürüyor. Gündem gazetesinin kapatılması, yasal alana vurulmuş bir darbe sayılır. Kandil ve İmralı’dan gelen baskılar ise konunun bir diğer boyutu. Osman Baydemir’in, “Silahlı mücadele miadını doldurmuştur” sözüne İmralı ve Kandil’den gelen tepkileri biliyoruz.

Kritik nokta, yasal ve meşru bir aktör olarak BDP’nin ayakta kalabilmesi.
BDP, ‘halkla diyalog’ bağlamında ‘ehil’ bir partidir. Onu ne kadar eleştirirseniz eleştirin, halkta bir tabanı, barış düşüncesinin halka anlatılmasında bir işlevi vardır. Halkla diyalog kuramayan siyasetler, kâğıt üzerinde iyi hazırlanmış olabilseler de sorun çözücü olamazlar.

kadar, iki taraflı sıkıştırma, gelip yasal partiyi ve yöneticilerini vurdu. Bu da onların hareket olanağını daralttığı gibi inisiyatiflerini de kırdı.

Sonuç olarak, BDP’nin ‘iki taraflı sıkıştırma’ya karşı kimliğini koruyabilmesinin ve yasal bir aktör olarak süreçte rol oynama imkânına sahip olabilmesinin hâlâ önem taşıdığını düşünüyorum. BDP’nin hem bazı riskleri göze alarak Kürtlerin haklarını savunurken bir yandan da iki tarafa karşı da yasal alanın hakkını hukukunu genişleten bir yol izlemesi elbette kolay değil.

BDP’deki değişim potansiyelini ve BDP’nin barışa yapabileceği katkıları ciddiye almaktan yanayım.

 

 

ETİKETLER

Oral CalışlarBDP

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

'Kanal İstanbul' tartışmaları sürerken Bakanlık tapu sorgulamalarına kısıtlama getiriyor...

"Muharrem İnce, mahkeme başkanına, 'Yargılanacaksın, seni, cezaevinde bir gün mutlaka...

Kamuoyu araştırmacılarından 2020 yorumları: Kanal İstanbul'un sonuçları olacak, kabine değişecek,...

Ertuğrul Özkök: Eski Renault-Nissan CEO’sunun Japonya’dan kaçtığı gece İstanbul Atatürk...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24