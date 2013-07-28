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Dünya

BDP Mursi'nin derhal serbest bırakılmasını istedi

BDP basın açıklaması yaparak Muhammed Mursi'nin serbest bırakılmasının gerektiğini ifade etti

28 Temmuz 2013 15:14

Helin Alp

BDP Genel Merkezi tarafından yapılan yazılı açıklamada, 'dünyanın neresinde olursa olsun askeri darbe ile bir siyasi akımı demokratik zeminden uzaklaştırmak kabul edilemez' ifadeleri yer aldı.

BDP'nin yaptığı açıklamada darbenin ardından Mısır'ın en karanlık günlerini yaşadığı belirtilirken ' askeri darbe yönetimi tarafından gözaltında tutulan seçilmiş Muhammed Mursi derhal serbest bırakılmalıdır' denildi. BDP'nin açıklaması şöyle:


Mısır, gerçekleşen askeri darbenin ardından en karanlık, en acı günlerini yaşıyor. Son olarak askeri darbe karşıtı göstericilere müdahale edilmesi sonucunda onlarca kişinin yaşamını yitirdiği, yüzlerce kişinin de yaralandığı bilgisi basına yansıdı.

Suriye'de bir iç savaş ve insanlık dramı devam ediyorken Mısır'daki bu iç savaş belirtileri derin endişelere neden olmaktadır. Dünyanın neresinde olursa olsun askeri darbe ile bir siyasi akımı demokratik zeminden uzaklaştırmak kabul edilebilir değildir. Dolayısıyla askeri darbe güçleri tarafından gözaltında tutulan seçilmiş Muhammed Mursi derhal serbest bırakılmalı, serbest ve eşit koşullarda adil bir seçime gidilmeli, Mısır halklarının iradesi yaşam bulmalıdır.

Mısır'da giderek yayılma riski olan şiddet derhal sona ermelidir. Bunun için tüm tarafları ve uluslararası kuruluşları sorumluluk almaya çağırıyoruz.

Demokratik gösteri hakkını kullanan sivillere yönelik şiddeti kınıyoruz. Ortadoğu'nun en çok ihtiyaç duyduğu barışın ve adaletin sağlanmasını diliyoruz.

Yaralılara acil şifa, tüm Mısır ve dünya halklarına başsağlığı diliyoruz.

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