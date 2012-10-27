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BDP mitinginde ortalık karıştı

Göstericiler, cezaevlerindeki açlık grevine destek amacıyla Musa Anter Parkı'na çadır kurmak için yürümek istedi. Çadırın kurulmasına izin vermeyen polis ile göstericiler arasında gerginlik yaşandı

27 Ekim 2012 23:20

BDP'nin cezaevlerindeki açlık grevlerine dikkat çekmek amacıyla düzenlediği miting sonrasında olaylar çıktı. Şirinevler Mahallesi'ndeki mitingde, BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş bir konuşma yaptı. Konuşmaların ardından dağılan bir grup, Turgut Özal Bulvar'ında güvenlik önlemi alan polislere taşlı saldırıda bulundu.

Polis, göstericilere tazyikli su ve biber gazıyla müdahale etti. Gruptakiler ara sokaklara kaçarken, bazı göstericilerin gözaltına alındığı görüldü.

Selahattin Demirtaş, mitingdeki konuşmasında, ''Hükümeti duyarlı olmaya çağırıyorum'' dedi.

Demirtaş, partisinin cezaevlerindeki açlık grevlerine destek amaçlı düzenlediği mitingde, cezaevlerindeki açlık grevlerinde artık saniyelerin bile önemli olduğu dönemlere girildiğini söyledi.

''Salı günü hayatı durdurarak, kontakları ve iş yerlerimizi kapatarak, okula gitmeyerek taleplerimizi haykıralım'' diyen Demirtaş, ''Lafın, sözün kıymetinin bittiği yerdeyiz. Bugünden sonra lafla İmralı ve koster gemisinin yürümeyeceği artık anlaşılmalıdır'' ifadesini kullandı.

 

'Onların derdi ölmek değil'

 

Açlık grevinde bulunanların diyaloğa kapalı olmadığını belirten Demirtaş, şunları kaydetti:

''Onlar da çözüm için bu eylemi yapıyor. Onların derdi ölmek değil, çözüm istiyorlar. Bu nedene Adalet Bakanlığı sivil heyetleri, tabip odalarını, insan hakları örgütlerini cezaevlerine göndermelidir. Arabulucu heyetler cezaevlerine gitmeli ve Adalet Bakanı ile görüşmelidir. Hükümeti duyarlı olmaya çağırıyorum. Hükümet ölüm oruçlarının baskısı altında değil, milyonların baskısı altında adım atmalıdır. Biz hükümetin atacağı her adıma da destek olmaya hazırız, Adalet Bakanının atacağı adıma da.''

 

Diyarbakır'da oturma eylemi

 

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Bu arada Diyarbakır'da bir grup BDP'li, 1 günlük oturma eylemi başlattı. Merkez Yenişehir ilçesi Ofis Semti Sanat Sokağı'nda bir araya gelen ve aralarında BDP Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hafize İpek, Bağlar Belediye Başkanı Yüksel Baran'ın da bulunduğu bir grup, oturma eylemi yaptı.

PKK lehine sloganların atıldığı eylem için güvenlik güçleri önlem aldı. BDP Diyarbakır İl Başkanı Zübeyde Zümrüt, burada Kürtçe olarak yaptığı açıklamada, cezaevlerindeki açlık grevlerinin 46. gününde olduğunu belirterek, ''Açlık grevinde olanlara destek olmak amacıyla biz de yarın sabaha kadar oturma eylemi yapacağız'' dedi.

 

Polis çadıra izin vermedi

 

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Öte yandan Mardin Nusaybin'de, cezaevlerindeki açlık grevine destek amacıyla kurulmak istenen çadıra polis izin vermedi.BDP İlçe Başkanlığı önünde bir araya gelen ve aralarında Belediye Başkanı Ayşe Gökkan'ın da bulunduğu grup,

Olay esnasında çadırı taşıyan kamyonetin sürücüsü gözaltına alınırken, BDP İl Başkanı Sihem Elveren ve bazı gazeteciler biber gazından etkilendi. Elveren, Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan sıkılan basınçlı suya hedef olan AA yurt muhabiri Arif Altunkaynak'ın gözlüğü kırılırken kamera ve fotoğraf makinesi de zarar gördü.

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