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BDP MİTİNGİNDE KAZA MANİSA (A.A)

23 Temmuz 2010 02:48

-BDP MİTİNGİNDE KAZA MANİSA (A.A) - 22.07.2010 - Barış ve Demokrasi Partisi'nin (BDP) Manisa'da organize ettiği mitingde meydana gelen kazada bir çocuk yaralandı. BDP Muş Milletvekili Nuri Yaman, Manisa'nın Horozköy pazaryerinde partisinin organize ettiği 'halkla buluşma' açık hava toplantısına katıldı. Burada partililere hitap eden Yaman, Kürt ve Türk halklarının bin yıldır beraber yaşadığını belirterek, ''ortak kaderle acıyı da sevinci de bin yıldır paylaşan halklar olarak daha çok birbirimizi tanımamız lazım'' dedi. Yaman, Anayasada yer alan ''Türk'' kelimesinin çıkarılmasını, okullarda okunan andın da kaldırılmasını istediklerini söyledi. Mitingdeki konuşmanın tamamlanmasının ardından 45 UA 1104 plakalı aracın şoförü Arif Ayten (47), otomobili ile manevra yaparken 7 yaşındaki Erdoğan Tandır'a çarptı. Yaralanan çocuğun bir süre yerde yatması ile bir anda gerginleşen ortamı emniyet güçleri yatıştırmaya çalıştı. Yaman, kaza yerine giderek, çocuğun durumu hakkında bilgi aldı. Olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri Erdoğan Tandır'ı ilk müdahalesinin ardından Merkez Efendi Devlet Hastanesine kaldırdı. Çocuğun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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