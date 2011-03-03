BDP mitinginde elektrik çarptı!

T24

"Provokasyonlar var"



"PKK'ya 'eylemsizliği bitirin' demedik"



Direğe çıktı, akıma kapıldı



BDP Van Milletvekilleri Özdal Üçer, Fatma Kurtulan, Hakkari Milletvekili Hamit Geylani ve BDP'li belediye başkanlarıyla Yüksekova'ya gelen BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı yaklaşık 10 bin kişi karşıladı.Sık sık PKK ve Abdullah Öcalan lehine sloganlar atılan mitingte, 'Mezit, polis teşkilatı terörünü kınıyoruz', 'Erdoğan ve Mezitleri def edeceğiz' yazılı pankartlar dikkat çekti.Ayrıca, 'Gever burada mezitler nerede' sloganları da sık sık atıldı.Katılanların tanıtımının yapılmasının ardından Demirtaş, parti otobüsü üzerinden Cengiz Topel Caddesi üzerinde toplanan kalabalığa hitap etti.Yüksekova sokaklarında son 15- 20 gündür kirli oyunlar oynanmak istendiğini ve tezgahlar kurulmaya çalışıldığını öne süren Demirtaş, bu provakasyonlara dikkat çekmek için Yüksekova'ya geldiklerini söyledi.Sokaklarda halka hakaret içeren bildirilerin dağıtıldığını kaydeden Demirtaş şöyle konuştu: "Bu kadar hassas bir yerde bu bildiriler bu kadar rahat dağıtılıyorsa ve yetkililer bir açıklama yapmıyorsa bişey vardır. Bundan dolayı da gerilim had safhaya çıkmıştır. Bunlar ne yapmaya çalışıyor. İşte asıl provakatörler bunlardır. Kim bunları sokağa salıyorsa, arkalarında hangi güçler varsa bunlar açığa çıkarılsın. Gever halkını kirli tezgahlarla teslim almak istiyorlar. Burdaki örgütlü halk iradesini kırmaya çalışıyorlar.Burada çarşının ortasına bomba bırakılıyor ve bu bırakan kişi yakalanamıyor. Eğer gerçekten buradaki olaylar ortaya çıkarılmak isteniyorsa, bağımsız bir heyet gelsin bu olayları araştırsın. Bu olayların önlenmesi için mahalle mahalle, sokak sokak örgütlenmelisiniz. Provakasyonlara gelmeyin. Duyumlarla değil, somut delillerle hareket edin. Buradaki halk devletin istediği gibi yaşamak zorunda değil, düşünmek zorunda değil. Devlet buradaki halk gerçeği neyse ona saygı göstermelidir."Son günlerde PKK'nın eylemsizliği bitirdiğinin konuşulduğunu belirten Demirtaş, eylemsizliğin sürmesi için hükümetin devreye girmesini ve somut adımların atılmasını istedi.Demirtaş sözlerini şöyle sürdürdü: "Biz çatışma, savaş istemiyoruz. Biz barış sevdalısıyız. PKK'ye eylemsizliği bitirin demedik. Hükümete somut adım atın, provakasyon yapmayın, tutuklama yapmayın dedik. Ateşkesi bitiren, AKP'nin politikaları ve provakasyonlarıdır. Hiçbir şey için geç değil. Bu kritik günlerde hükümetin yapacağı açıklamalar önemlidir. Hükümetin 'biz kimseyle pazarlık yapmayız' açıklaması tuz biber olmuştur. Kürt sorunu pazarlık sorunu değil. Kimse pazarlık istemiyor. 'Çaldıklarınızı geri verin' diyor Kürt halkı. Biz barıştan yanayız."Konuşmasının ardından BDP Genel Başkanı Demirtaş ve milletvekilleri vatandaşlara karanfil attı.Demirtaş, daha sonra Yüksekova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü binasının açılışını yaptı.Bu arada miting alanının hemen yanında bulunan bir elektrik direğine çıkan akli dengesi bozuk Yüksel Akçiçek elektriğe kapıldı.Direkte asılı kalan ve sol tarafı kısmen yanan Akçiçek, itfaiye ekipleri tarafından indirilerek ambulansla hastaneye götürüldü. Akçiçek'in sağlık durumunu iyi olduğu belirtildi.