-BDP MİLLETVEKİLLLERİ POLİS KORUMASI İSTEMEMİŞ BURSA (A.A) - 10.09.2010 - Bursa Valisi Şahabettin Harput, program öncesi katılacak milletvekilleriyle görüşmelerde bulunduklarını belirterek, "Miting öncesi yakın koruma polis verilmesi teklifi, milletvekilleri tarafından kabul edilmemiştir" dedi. Vali Harput, İl Emniyet Müdürü Halil Yılmaz ile düzenlediği basın toplantısında, referandum süreci içerisinde tüm partilerin herhangi bir engelle karşılaşmadan faaliyetlerini icra edebilmeleri için gereken güvenlik tedbirlerini yine aldıklarını söyledi. BDP'nin Bursa programıyla ilgili tedbirlerin de geniş ve kapsamlı şekilde alındığını vurgulayan Harput, şöyle konuştu: ''Mitinge yaklaşık 500 katılımcı iştirak ederken 660 polis burada görev yapmıştır. Miting esnasında Milletvekili Akın Birdal'a, konuşmasının 27. dakikasında o ana kadar sürekli ve yaklaşık 1,5 saatten beri platformda durmakta olan sivil bir şahsın kendisine kafa ve yumrukla darp ettiği görülmüş, o sırada orada bulunan diğer partili kişilerin müdahalesi sonucu saldırgan üzerinde eylem başlatılmış, polisin derhal müdahale etmesi sonucu olay bastırılmış, saldırgan hastaneye kaldırılmıştır.'' Harput, saldırgan Bilgehan Şimşek'in, Marmara Üniversitesinde öğrenci olduğunu belirterek, şunları söyledi: ''Ameliyat edilen saldırgan, şu anda yoğun bakımdadır ve hayati tehlikeyi atlatmıştır. Kendisinin henüz ayrıntılı ifadesine başvurulamamıştır. Yoğun bakımdan çıktığında, sanık saldırganın ayrıntılı ifadesine başvurulacaktır. Yapılan araştırmada, sanığın daha evvel kasten adam yaralamaktan sabıkası olduğu anlaşılmış, dün itibariyle Bursa'ya geldiği, bir yakınının yanında kaldığı ortaya çıkmış, yine ilginç bir rastlantı sanığın 2 Eylülde BDP'nin Batman mitinginin olduğu tarihte bu şehirde olduğu, kendisinin böyle bir irtibatının da bulunduğu ortaya çıkmıştır. Bu olayın mahiyeti de sanığın ifadesinin alınmasına müteakip daha net ortaya çıkacaktır.'' Vali Harput, Akın Birdal'ın konuşması sırasında olayın zanlısının da platformda olduğu fotoğrafı basın mensuplarına göstererek, ''Platform üzerindeki 8-10 kişiden bir tanesinin bu sanık saldırganın olması ve 1,5 saate yakın tertip heyetinin içinde yer alması, tanınmayan bir kişinin böyle bir platformda yer almasının nasıl mümkün olduğu konusu, herkesin sorması gereken bir sorudur'' dedi. Program öncesi katılacak milletvekilleriyle görüşmelerde bulunduklarını dile getiren Harput, ''Miting öncesi yakın koruma polis verilmesi teklifi, milletvekilleri tarafından kabul edilmemiştir. Dolayısıyla miting alanında alınması gereken güvenlik tedbirleri, bütün ayrıntılarına kadar alınmıştır'' diye konuştu. Harput, olayın daha fazla büyümemesi için BDP İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel'in yatıştırıcı konuşmasının etkili olduğuna işaret ederek, olayın akabinde gösterilen sağduyunun fevkalade önemli olduğunu, bunun için herkese teşekkür ettiğini dile getirdi. Saldırıya uğrayan Akın Birdal'a ''Geçmiş olsun'' dileklerini ileten Harput, ''Bursalı vatandaşlarımıza da 'Geçmiş olsun' diyorum çünkü Bursalılar da olaydan üzüntü duymuştur. Bursa'nın böyle olaylarla anılması, vatandaşları ciddi rahatsız etmektedir. Bu olayın arkasındaki hesap ve tertipler, en kısa zamanda ortaya çıkarılacak ve kamuoyuna aktarılacaktır'' dedi.