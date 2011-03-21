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BDP MİLLETVEKİLİ BİNİCİ TRAFİK KAZASI GEÇİRDİ GAZİANTEP (A.A)

21 Mart 2011 00:48

-BDP MİLLETVEKİLİ BİNİCİ TRAFİK KAZASI GEÇİRDİ GAZİANTEP (A.A) - 20.03.2011 - BDP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici, trafik kazasında ağır yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Adana'daki Nevruz kutlamalarına katılan Milletvekili Binici, danışmanı Mahmut Binici'nin kullandığı otomobil ile Şanlıurfa'ya dönmek üzere yola çıktı.  Otomobil, Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu'nun 30. kilometresinde bariyerlere çarparak devrildi. Milletvekili İbrahim Binici, sıkıştığı otomobilden çevredeki vatandaşların yardımı ile çıkarıldı. Binici ve danışmanı, 112 Acil Servis ekiplerince Özel Sanko Hastanesine kaldırıldı. Burada tomografileri çekilen yaralılardan Mahmut Binici ayakta tedavi edildi, beyninde çarpmaya bağlı olarak travma oluştuğu anlaşılan Milletvekili İbrahim Binici, ameliyata alındı. BDP Milletvekili İbrahim Binici'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu açıklandı.

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