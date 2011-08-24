-BDP Milletvekili Altan Tan'a dava DİYARBAKIR (A.A) - 24.08.2011 - BDP Diyarbakır milletvekili Altan Tan hakkında, seçim öncesinde katıldığı 3 ayrı olay ve eylem nedeniyle, 23 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, şüpheli Altan Tan'ın 23 Nisan 2011 tarihinde Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde güvenlik güçleriyle girdiği çatışmada ölü ele geçirilen terör örgütü üyesinin cenaze törenine katıldığı ve terör örgütü elebaşı lehine slogan atan grup ile beraber yürüdüğü belirtildi. Şüpheli Tan'ın 16 Mayıs 2011 tarihinde ise terör örgütünün ilan ettiği sözde 3 günlük yas kapsamında yapılan yürüyüş ve basın açıklamasına katılarak, öldürülen örgüt mensupları için saygı duruşunda bulunup, örgütün propagandasını yaptığı kaydedildi. Tan'ın ayrıca milletvekili genel seçimleri öncesinde Diyarbakır İstasyon meydanında açık hava mitingi organize ettiği, etkinlikte terör örgütü ve elebaşı lehine sloganların atıldığı, şüpheli Tan'ın bunların önlenmesi amacıyla herhangi bir yasal uyarıda bulunmadığı belirtilen iddianamede, şüphelinin işlenen suça iştirak ettiği ifade edildi. İddianamede, şüpheli Tan hakkında, söz konusu 3 olayla ilgili olarak 2 kez ''terör örgütünün propagandasını yapmak'', 2 kez 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet etmek ve ''örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek'' suçlarından toplam 23 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi. Tan'ın yargılanmasına önümüzdeki günlerde 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.