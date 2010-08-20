BDP lideri Demirtaş'ın özerklik ısrarı

T24 - BDP lideri Demirtaş, Şırnak'tan Başbakan'a seslendi: Halkın demokratik özerklik talebini kabul edeceksiniz.



1992’deki olayların yıldönümünde Şırnak’ta konuşan BDP lideri “Ergenekon’la mücadele ediyoruz’ diyorlar ama Şırnak Ergenekonu hâlâ bu halkın katliamı planları peşinde. Bu halka saygı duyuyorsanız, dilini, kültürünü kabul edeceksiniz. Bu halka saygı duyuyorsanız, demokratik özerlik talebini kabul edeceksiniz” dedi.



Şırnak’ta 1992’de 56 kişinin öldüğü olayların yıldönümünde miting düzenleyen BDP lideri Selahattin Demirtaş, Başbakan Erdoğan’ı Şırnak halkından özür dilemeye çağırdı. Konuşmasında özerklik taleplerini de açıkça dile getiren Demirtaş şunları söyledi: “Bugün 18 Ağustos Şırnak’ın yüreğinin kanatıldığı gün. Tam 18 yıl önce onu unutturmaya çalışıyorlar, ama acısı olan unutmaz. Tam 18 yıl önce Şırnak sokaklarında katliam kol gezerken, Şırnak sokakları katiller, canilerce teslim alınırken, o dönemin Başbakanı bütün bunları dünya duymasın diye, buradaki katliamdan dünya haberdar olmasın diye, Şırnak halkı canlı canlı mezara gömülsün diye yalan atıyordu. ‘Şırnak’ı bin PKK’lı bastı Şırnak halkını katlediyor’ diye bütün dünyaya yalan atıyordu.”





‘Şırnaklı'lardan özür dileyeceksiniz’



Demirtaş şöyle devam etti: “Elerini kollarını sallaya sallaya dolaşıyorlar onlar. ‘Ergenekon’la mücadele ediyoruz’ diyorlar, ama Şırnak Ergenekon’u hala bu halkın katliamı planları peşinde. Bu halka saygı duyuyorsanız, dilini kültürünü kabul edeceksiniz. Bu halka saygı duyuyorsanız, demokratik özerlik talebini kabul edeceksiniz. Bu halkı inkar eden, bu halkı tanımayan bir anayasaya evet istemeyeceksiniz. Geleceksiniz bu meydana çıkacaksınız halkın huzuruna önce özür dileyeceksiniz. 2010’un Başbakan’ı olarak, geleceksiniz bu meydana, ‘Ey Şırnak halkı’ diyeceksiniz, ‘Biliyoruz siz gün yüzü görmediniz. Size yapılan zulmün haddi hesabı yok’ diyeceksiniz. Ve ‘Ben Türkiye Cumhuriyeti’nin Başbakanı olarak Şırnak halkından özür diliyorum’ diyeceksiniz. ‘Bir halkın onuruyla oynadık. Halk buna isyan etti, biz onları katlettik, yanlış yaptık’ diyeceksiniz. ‘Ve şimdi o yanlıştan dönüyoruz, yeni bir Anayasa yapıyoruz, bu yeni Anayasa’da artık Şırnak da, Şırnaklı da bu ülkenin özgür eşit yurttaşları olacak’ diyeceksiniz. Bunu söylemediğiniz müddetçe Şırnak halkı size bir tek şey söyleyebilir boykot.”





‘Eylemsizlik kararı’



Demirtaş, PKK’nın 20 Eylül ‘e kadar aldığı eylemsizlik kararını son derece önemsediklerini de vurgulayarak “Sivil toplum örgütlerinin çağrısı üzerine ve Sayın Öcalan’ın girişimleri üzerine ateşkes ilan edildi” dedi. Bu dönemin iyi değerlendirilmesini isteyen BDP lideri şöyle devam etti: “Yeni Anayasa için, seçim barajı için, terörle mücadele kanunu için, hükümet hızla irade ortaya koymalıdır. Asker anaları da polis anaları da hasretle çocuklarının yollarını gözlüyor. Gelin bütün bu anaların hatırı için, gelin bu ortamı barış, kalıcı bir barış ortamına çevirelim.”





18 Ağustos 1992



Dönemin İçişleri Bakanı İsmet Sezgin, Şırnak’taki olayı “300 PKK’lının şehri bastığı bir isyan” olarak nitelendirdi. PKK ise eylemi reddetti. 3 gün süren olaylarda il merkezi harabeye döndü. Resmi rakamlara göre 56 kişinin öldüğü açıklandı.











