-BDP KONVOYUNUN BEKLEYİŞİ SÜRÜYOR DÖRTYOL (A.A) - 29.07.2010 - BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve bazı milletvekillerinin de bulunduğu heyetin yer aldığı araç konvoyu, Adana-İskenderun otoyolunun Erzin çıkışı yakınında, Hatay'ın Dörtyol ilçesine girişin sağlanması için bekleyişlerini sürdürüyor. Hatay Terörle Mücadele Şube Müdürü Cengiz Başer ile görüşen milletvekili Ayla Akat, amaçlarının vatandaşın mal ve can güvenliğini sağlanmasını talep etmek ve Dörtyol'daki vatandaşa ulaşarak dayanışma sağlamak olduğunu söyledi. Güzergâh boyunca bir kez bile kornaya basmadıklarını, araçlarda tek bir bayrağın taşınmadığını ifade eden Akat, heyetin amacının provokasyon yaratmak olmadığını söyledi. Akat, güvenliğin sağlandığı alanlarda mağdur halkla buluşmak istediklerini ifade ederek, ''Buraya gelerek provokasyonu ortadan kaldırmayı amaçlıyoruz. Ancak sayın vali kolay olanı seçmiş. Huzur ve güvenliği sağlamak adına parlamentoda grubu bulunan partinin temsilcilerini ilçeye almıyor. Huzur ve güvenliği sağlamak bunla başarılmaz. Zarar gören vatandaşı ziyaret edeceğiz, burada vali barikatı kaldırana kadar bekleyeceğiz'' dedi. Akat, Dörtyol'da huzur ve sükûnun vatandaşın ve partilerin gösterdiği duyarlılık sonucu sağlandığını savunarak, şöyle devam etti: ''Kaldı ki bugün malını korumak için vatandaş harekete geçmiş olsaydı, ki Başbakan bunun yöntemini belirtmişti, 'Vatandaş ne yapsın, pompalı tüfeklere sarılabilir' demişti, mağdur vatandaşlarımız böyle bir provokasyona gelmedi. Burada suç işleniyor. Biz bunun tarafı olmayacağız. Seyahat özgürlüğümüz vardır. Kamu güvenliği 4 gündür devletin olaya müdahale etmemesi nedeniyle sağlanamamaktadır. Bizim kamu güvenliğini tehdit eden amacımız yoktur. Dolayısı ile bu kararın hiçbir yasal gerekçesi yoktur.''